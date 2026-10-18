Joaquín Anduro 18 OCT 2026 - 14:50h.

El audio VAR de una de las jugadas polémicas del Betis-Barcelona

Lo Celso, tajante: "No sé si al Barça le habrían anulado ese gol"

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El Real Betis cayó derrotado este sábado por 2-5 ante el Barcelona en La Cartuja en un duelo que causó una tremenda indignación en el equipo verdiblanco por el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoetxea. Con Manuel Pellegrini a la cabeza, el conjunto bético criticó el golazo anulado de Gio Lo Celso y la expulsión de Facundo Bernal tras su trifulca con Lamine Yamal y, en el caso del tanto del argentino, el audio VAR explica los motivos que llevaron a invalidarlo.

La RFEF ha publicado la conversación del colegiado del encuentro desde el terreno de juego del estadio sevillano con Carlos del Cerro Grande, el árbitro VAR del choque. En la jugada, Lo Celso anota un tanto de volea por la escuadra en una jugada en la que, previamente, el Cucho Hernández toca la pelota con la mano con la gran duda de saber si estas dos acciones iban incluidas en el mismo ataque local o, si por el contrario, el despeje de un futbolista del Barça ya cambiaba la jugada.

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"Te recomiendo una revisión por una potencial mano", arranca Del Cerro Grande desde la sala VOR, que ya indica que la mano y el gol estaban incluidos dentro de la misma secuencia: "Observamos que el delantero del Betis, número 9, hace un movimiento adicional para controlar el balón. Y, para nosotros, está en la misma fase de ataque".

Ya con De Burgos Bengoetxea ante el monitor, confirma primero que la mano del Cucho "es punible" y, después, se muestra en la misma opinión que la sala VOR sobre la fase de ataque: "Para mí se ve la misma fase de ataque porque el Barcelona nunca tiene el control, la posesión de balón", antes de anular el gol de Lo Celso que hubiese significado el empate 2-2 en el marcador.

El enfado de Manuel Pellegrini por el arbitraje

Las polémicas del partido provocaron un tremendo cabreo de Manuel Pellegrini en sala de prensa preguntado sobre el arbitraje: "Me pareció una actuación lamentable, sin criterio futbolístico. Tuvo incidencia en jugadas decisivas que decidieron absolutamente el partido. Dos equipos que se dedican a jugar al fútbol, Lamine hace un gran gol, tuvimos el 2-1 con Bellerín para ponernos en ventaja, luego el gol que nos anulan es mano del Cucho, pero porque el jugador del FC Barcelona le empuja desde atrás. Le pega en la mano pero si no le empuja el otro jugador no le da en la mano".

"En el otro gol lo pueden revisar ustedes. Le da a la altura de la cabeza y no hubo llamada al VAR. Y lo que decidió el partido fue la expulsión. Lamine Yamal lo provoca y Facundo respondió. Cualquier árbitro con criterio futbolístico llama a los dos jugadores, le muestra amarilla a cada uno, pero no puede perjudicar a un jugador porque respondió a una agresión. Ahí se terminó el partido", sentenció el chileno.