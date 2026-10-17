La razón por la que Pellegrini quitó a Dani Ceballos en el descanso del Betis - Barcelona

Álvaro Borrego 17 OCT 2026 - 21:35h.

El cambio nada tiene que ver con unas molestias y sí con una decisión táctica

Lo Celso, tajante: "No sé si al Barça le habrían anulado ese gol"

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Cuarentaicinco minutos duró la primera titularidad de Dani Ceballos con la camiseta del Real Betis. El centrocampista regresó al club sin apenas haber entrenado al nivel de exigencia de sus compañeros, al margen toda la pretemporada y arrastrando además diversas molestias físicas. Un escenario que le ha llevado a ir entrando poco a poco en los planes de Manuel Pellegrini, quien ha ido dosificando los esfuerzos del utrerano hasta que este sábado salió por primera vez de inicio. La puesta en escena del jugador no fue mala y por momentos dejó detalles de calidad, pero el entrenador le sustituyó al descanso.

Esa decisión dejó ciertas dudas entre los aficionados verdiblancos, alimentando la rumorología sobre unas posibles molestias. Nada que ver con eso, Manuel Pellegrini reconoció que simplemente obedece a una decisión técnica, con el propósito de tener mayor circulación en el centro del campo.

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"Fue más táctico. Nos faltaba recuperación en el medio, estaba solo Facundo Bernal. Habíamos tenido control pero venía de 45 minutos intensos, no venía jugando muy continuado y era arriesgado mantenerlo. Podíamos tener recuperación y llegada con la entrada de Nelson Deossa", espetó el entrenador en la rueda de prensa.

Finalmente, los cambios de poco sirvieron y todo terminó por tierra tras la expulsión, lo que terminó de dilapidar las opciones del Real Betis: "La sensación es de impotencia. Perder 2-5 no refleja lo que ocurrió. Hubo una serie de incidencias con decisiones del árbitro inentendibles e inexplicables. Y una expulsión que nos dejó en inferioridad en una jugada absurda. La mano es Cucho es fruto del empujón del jugador del Barcelona. Lo empuja y no tiene incidencia en una jugada que está a treinta metros del gol. Y en el tercer gol de ellos, el jugador de ellos pone el pie a la altura de la cabeza y el VAR no lo revisó. Finalmente, la expulsión es producto de una provocación de Lamine a la que responde Facundo. Se le llama la atención a los y se les enseña amarilla y listo. Hubo incidencias importantes y nos vimos perjudicados siempre nosotros", añadía el entrenador.