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Héctor Bellerín desvela una charla con Facundo Bernal tras su expulsión: "No nos lo podemos permitir"

Héctor Bellerín, ante el Barça
Héctor Bellerín, ante el Barça. Kiko Hurtado
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Héctor Bellerín, tan sincero como de costumbre. El capitán del Betis atendió a los micrófonos de DAZN tras la derrota ante el FC Barcelona y, lejos de polémicas, intentó restar importancia al árbitro y desveló una llamativa charla con Facundo Bernal tras su expulsión con Lamine Yamal.

El lateral verdiblanco, lejos de esconderse, salió ante las cámaras y comenzó su discurso analizando la cita desde lo futbolístico. "La primera parte, incluso en el inicio de la segunda, dentro de la dificultad, había cierto control, habíamos repartido ocasiones", decía.

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Sin querer tampoco profundizar en demasía, Bellerín sí decía que "sí creo que ha habido un par de decisiones injustas, una mano, un juego peligroso... no se castigan de la misma forma", antes de profundizar en el tema de Facundo Bernal.

La charla de Héctor Bellerín con Facundo Bernal

Sustituido en el tramo final del encuentro, Bellerín aprovechó para charlar con Facundo Bernal sobre su expulsión y explicó que "hay una roja que no nos podemos permitir. Lo he hablado con él, ha pedido perdón al equipo. A partir de ahí intentas jugar ante un rival así, pero en los minutos finales era muy difícil".

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"Hay confianza plena para decirnos lo bueno y lo malo. Todos cometemos errores, lo que hay que hacer es salir con la cabeza fría a arregarlo, demostrar que esa energía no se verá reflejada en esa acción. Venimos haciendo un gran año", añadía.

La acción de Facundo Bernal con Lamine Yamal
La acción de Facundo Bernal con Lamine Yamal. Kiko Hurtado
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Antes de finalizar su aparición televisiva, Bellerín también comentó que "el trabajo de un árbitro es muy difícil, lo último que quiero es responsabilizarle. Son dos jugadas dudosas, el partido lo perdemos nosotros, pero en partidos así, en dos jugadas de gol... pero no quiero excusarme en eso. Espero que estas injusticias nos hagan sacar esa energía para salir adelante".

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