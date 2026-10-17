Álvaro Borrego 17 OCT 2026 - 20:11h.

Facundo Bernal terminó expulsado pese a que Lamine Yamal fue quien provocó primero

Escándalo en La Cartuja: el golazo anulado a Lo Celso en el Betis - FC Barcelona

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El Real Betis - FC Barcelona de este sábado estuvo marcado por la polémica. Una serie de decisiones de Ricardo de Burgos Bengoetxea privaron a los de Manuel Pellegrini de obtener un botín positivo ante el líder de LALIGA, que en igualdad numérica no mereció más que los verdiblancos. Un gol anulado a Lo Celso al filo del descanso y la expulsión de Facundo Bernal -por un encontronazo con Lamine Yamal- terminaron de desequilibrar un encuentro cuyo protagonismo, otra semana más, volvió a estar copado por el trío arbitral.

La segunda jugada en cuestión llegó a falta de 25 minutos para el final, justo cuando Ez Abde volvía a meter al Real Betis en el encuentro. Cuando prácticamente todos festejaban el tanto que devolvía las esperanzas a La Cartuja, Facundo Bernal y Lamine Yamal se vieron envueltos en una tangana que, como de costumbre, terminó con los verdiblancos como principales damnificados.

En el vídeo se puede ver el forcejeo entre ambos, siendo Lamine Yamal el que provoca y empuja primero al futbolista uruguayo. Facundo Bernal entró en la provocación y agarró al internacional español, propinándole varios cabezazos. Unos golpes reiterados que en este fútbol desnaturalizado y de tramposos termina casi siempre de la peor manera posible. De Burgos Bengoetxea estaba de espaldas a la polémica, pero el cuarto árbitro, como si le fuera la vida en ello, corrió a advertir al juez principal, quien se valió de la visión de su asistente para amonestar a ambos jugadores. Eso sí, con castigo desigual para ambos.

Facundo Bernal terminó expulsado por roja directa y Lamine Yamal amonestado con una cartulina amarilla. Una jugada que terminó por dinamitar el encuentro, dado que a los dos minutos el FC Barcelona aprovechó su ventaja numérica para terminar de sentenciar el partido.