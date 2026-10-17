Álvaro Borrego 17 OCT 2026 - 19:30h.

De Burgos Bengoetxea revisó la jugada y señaló una mano de Cucho Hernández veinte segundos antes del gol

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Ricardo de Burgos Bengoetxea volvió a ser protagonista de un partido de fútbol. Y de nuevo por sus decisiones polémicas. Esta vez por anular el gol que suponía el empate a dos del Real Betis al filo del descanso. Lo Celso se reivindicaba con un golazo desde el balcón del área, lo que por momentos hacía justicia al marcador contra el FC Barcelona, pero el VAR (a los mandos de Carlos del Cerro Grande) identificó algo que nadie vio sobre el campo. Desde la sala de videoarbitraje llamaron a filas al colegiado principal para que revisase una posible mano del Cucho Hernández en el principio de la jugada. Una mano que si bien existió, nada tuvo que ver con el desenlace final de la jugada, produciéndose esta entre veinte y treinta segundos antes del disparo del internacional argentino.

De Burgos Bengoetxea acudió al monitor a verla revistada y una vez ahí tomó la determinación de anular el gol. Una decisión que desató la desesperación de Manuel Pellegrini, impotente con lo que consideraba una injusticia. Incluso el entrenador terminó amonestado con cartulina amarilla. Juzguen ustedes mismos.

Se da la casualidad que los dos mejores árbitros para el FC Barcelona desde la era VAR son De Burgos Bengoetxea, con el cual han logrado un 89% de victorias, y Carlos del Cerro Grande, con el cual han logrado un 81% de triunfos. Uno fue el colegiado principal del encuentro y el otro estuvo a los mandos del VAR.

Sobre esa jugada habló Valentín Gómez nada más decretarse el final de la primera mitad. El argentino, autor del primer gol verdiblanco, consideraba que era una mano involuntaria y que el gol debió subir al marcador: "Es una acción totalmente involuntaria y luego hay un rechace. No la pude ver bien, pero para mí era gol válido".