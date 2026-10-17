Pepe Jiménez Sevilla, 17 OCT 2026 - 19:01h.

El croata, exjugador del Sevilla, comentarista de la cita en televisión

Iván Rakitic firma su trato andaluz: “En Andalucía hay espacio para todos”

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Fue uno de los grandes nombres en la última cita ante el Porto y este sábado, aunque partió como suplente, volvió a ser protagonista ante el Barça. Ángel Ortiz, lateral derecho del Betis, atendió a los micrófonos de DAZN en la previa del encuentro y tuvo una llamativa conversación con Ivan Rakitic, exjugador del Sevilla.

Comentarista este sábado en el mencionado canal televisivo, Ivan Rakitic participó en cada entrevista previa al encuentro y cuando llegó Ángel Ortiz a la posición, le hizo una bonita pregunta. "Me gustaría felicitarle, porque lo más bonito que hay, independientemente seas sevillista o bético, ver a los niños de la casa poder vivir esto", le decía el exjugador blanquirrojo.

"Llevo diez años aquí, cumplir el sueño de jugar en Champions con este club, es algo que me hace tremendamente feliz. Es un orgullo", le respondía Ángel Ortiz al croata admitiéndole que, como hombre formado en la cantera bética, es muy bonito vivir momentos así.

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Los comentarios de Ivan Rakitic durante el Betis - Barça

Las palabras del croata durante la cita, más allá de las entrevistas, fueron seguidas con especial interés tras su paso (y su importancia) en el Sevilla.

El croata, como es lógico, no criticó en ningún momento al Betis, pero sí dejó frases que despertaron el interés de los béticos, como por ejemplo su advertencia sobre el momento del equipo de Manuel Pellegrini. "Están muy, muy bien, hay que ver si aguantan este ritmo, que no es fácil, pero mientras dure, se disfruta mucho de jugar al fútbol".

"Es sorprendente el estado del césped, porque además perjudica a ambos equipos, pero bueno, toca seguir adelante y no quejarse", decía después en una de las frases que más críticas despertaron -todo por su pasado sevillista- en redes sociales.