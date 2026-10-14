Álvaro Borrego 14 OCT 2026 - 22:59h.

Los goles del Cucho Hernández e Isco Alarcón en las postrimerías de encuentro disparan la ilusión del Betis, cada vez con más opciones de colarse en las rondas eliminatorias

Así sonó por primera vez el himno de la Champions League en La Cartuja

Compartir







El Real Betis se lo merecía. Los béticos también. 21 años eran demasiado para no haber vivido noches como esta. Un partido que tuvo de todo. Tanganas, problemas en la grada y una remontada heroica. Los goles del Cucho Hernández e Isco Alarcón brindan a los de Manuel Pellegrini tres puntos decisivos en su lucha por estar en las rondas eliminatorias.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el Oporto.

Álvaro Valles (5): Su nota era un suspenso... hasta el minuto 93. Cometió un error de órdago en el minuto 8 (que no acabó en gol) y uno igual de grave en el gol de Veiga, pero esa doble parada en el descuento vuelve a reforzar su figura. No todos los días será perfecto.

PUEDE INTERESARTE La intrahistoria del histórico tifo del Betis en Champions: cómo se hizo y qué significa

Ángel Ortiz (9): No era fácil para él, por la responsabilidad y la presión que suponía salir de inicio en la máxima competición continental. Lejos de reblar, ofreció todo un ejercicio de personalidad. Peleón, con picardía en los duelos y sumándose con criterio al ataque. Y encima provoca el penalti.

Bartra (9): Su partido fue una exhibición. Ganó el 100 de los duelos aéreos. Ganó el 100 de las entradas. Cuatro despejes, tres recuperaciones y siete contribuciones defensivas. Sin su insistencia (y su picardía) quizás el árbitro no habría anulado el gol del Oporto en la primera mitad.

PUEDE INTERESARTE Calendario y rivales del Betis en Champions y próximo partido tras jugar contra el FC Porto

Natan (5): El más frágil de la línea defensiva. Solo ganó un duelo en todo el partido. Perdió tres de los cuatro lances aéreos y le faltó algo más de arrojo en la jugada del empate de Samu. No ganó una sola entrada. En otro contexto habría suspendido.

Fran García (6): Ha mejorado una barbaridad el nivel del lateral izquierdo. Ofreciendo siempre una línea de pase en ataque, omnipresente en toda la banda y sacrificado como el que más. Sigue sufriendo en las transiciones defensivas, pero su vocación ofensiva le 'permite' esas concesiones. Nada que no se pueda mejorar.

Marc Roca (5): Qué torpeza la suya en la falta previa al gol del empate. Por momentos le tocó limpiar las jugadas y estar en la base, algo que no es su rol natural, de ahí que cometiese algunas imprecisiones. No era fácil sostener al equipo y lo hizo por momentos, pero se derrumbó con el paso de los minutos.

Nelson Deossa (5): Salió con personalidad y actitud, buscando la pelota y sintiéndose protagonista. Estuvo sensacional en los duelos y el cuerpo a cuerpo. Casi firma un golazo.

Isco Alarcón (8): Tenía que ser él. Tenía que ser el alma máter de este equipo quien anotase el gol del triunfo del Betis en el regreso de la Champions League 21 años después. Verle correr es una delicia. Verle presionar y pelear todavía más ilusionante.

Antony (5): Un futbolista de su envergadura debe aparecer en partidos como este, no esconderse. Tiene que tener más personalidad, ser más protagonista y sobre todo más decisivo. Al menos se desquitó al final. Brillante asistencia al Cucho -la primera de su temporada- y participa en el pase a Ángel Ortiz previo al penalti del tercero.

Ez Abde (8): Solo los genios hacen eso. El futbolista más diferencial de este Betis. Superlativo. Superior. Brillante.

Troy Parrott (5): Hizo el trabajo sucio, jugando de espaldas y descargando a las bandas para abrir espacios. Demostró ser mucho más que un jugador rematador, con una lectura sensacional del juego, pero si un delantero no se pone de cara a gol... mal asunto.

Suplentes

Dani Ceballos (6): 15/15 (el 100%) de pases completados. Tres contribuciones defensivas, dos recuperaciones y 2/2 en duelos ganados. Sumando desde el banquillo.

Cucho Hernández (9): Un regocijo para todos los cuchistas. Para todos aquellos que nunca dudaron. Una y para dentro. Está de vuelta.

Facundo Bernal (-): S.C

Fornals (-): S.C

Rodrigo Riquelme (-): S.C