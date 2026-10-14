María Trigo 14 OCT 2026 - 12:26h.

Con el recuerdo del gol de Dani al Chelsea y los tres tantos que ya le marcaron al Lille

El Betis pone nuevas entradas a la venta para el Oporto: última oportunidad para ir a La Cartuja

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"Nunca me importó el por qué ni el dónde. Solo me importó el con quién. Mañana vuelve la Champions a casa. Y yo, como siempre, estaré 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐆𝐎". Este es el mensaje que acompaña la publicación que el Real Betis Balompié ha hecho en las últimas horas de cara a un dia soñado: la Champions League vuelve a la casa del Betis.

Tras un debut por todo lo alto en Lille, llega el turno de que el balón de las estrellas ruede en el césped de La Cartuja. Han pasado 21 años desde aquel 23 de septiembre de 2005 en el que el himno de la Champions sonó por primera vez en el estadio Benito Villamarín. Desde aquel mítico día en el que los verdiblancos se impusieron al todopoderoso Chelsea gracias a un gol de Dani.

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Todo esto lo recuerda el Betis en el citado vídeo, en el que mezcla imágenes de lo que pasó entonces, de lo que pasó en el primer partido del equipo de Manuel Pellegrini contra el Lille. Además, aparecen imágenes de Isco, el gran capitán de este equipo, y palabras de Marc Bartra y el técnico chileno en la previa al duelo de hoy contra el Oporto.

Un vídeo que toca la fibra

Recuerdos y emoción en un día muy especial para el beticismo: vuelve la Champions a la casa de un Betis que ha empezado la temporada batiendo todo tipo de registros, que es tercero en LALIGA EA SPORTS y que afronta con ilusión y ambición la fase de liga de la mayor competición de clubes del mundo.

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Los recuerdos de Marc Bartra

"Tenía 14 años cuando el Betis jugó Champions y lo recuerdo bien porque siempre he sido futbolero y me ha gustado mucho el fútbol. Es verdad que a día de hoy igual no somos tan conscientes, al estar metidos en el día a día, pero sí que mañana pensaremos que para muchos niños y aficionados es la primera vez que verán al Betis en Champions. Eso es algo que es un privilegio y el día de mañana lo valoraremos muchos. Todos esos niños y niñas béticos estarán muy orgullosos", manifestó este martes uno de los capitanes del Betis, tal y como se puede ver en el siguiente vídeo.