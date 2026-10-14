El Big Data predice el final de LALIGA EA SPORTS tras la jornada 8

Fran Fuentes 14 OCT 2026 - 11:03h.

Los candidatos a Europa y Conference League se van cerrando mientras que los candidatos a bajar cada vez son más

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Como es costumbre, tras la disputa de la octava jornada de LALIGA EA SPORTS repasamos los pronósticos que ofrece el Big Data sobre las posiciones en las que acabará cada uno de los 20 equipos que disputan la competición. Gracias a los compañeros de Driblab, proveedor de estadísticas, hacemos un repaso de las predicciones que augura el algoritmo, atendiendo a los resultados logrados en lo que llevamos de temporada y, especialmente, tras la disputa de la primera fecha tras el parón.

Aunque estamos todavía en octubre, el FC Barcelona ya es, con amplia ventaja, el gran favorito para conquistar el título, con un 93% de probabilidades de proclamarse campeón. El conjunto azulgrana suma 24 puntos y aventaja en seis al Real Madrid. Por su parte, los blancos, con 18 puntos, aparecen como la principal alternativa, aunque sus opciones de título ya se reducen al 6,6%. El Atlético de Madrid, actual segundo clasificado con 19 puntos, sería el tercero en discordia, aunque apenas tiene un 0,4% de posibilidades de levantar el trofeo.

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La pelea por los puestos de Champions League también presenta tres grandes favoritos. Barcelona, Real Madrid y Atlético tienen prácticamente asegurada su presencia en la máxima competición continental, con probabilidades del 100%, el 99,9% y el 98,5%, respectivamente. El Real Betis sería el principal candidato para completar el top 4, con un 72% de opciones después de su buen arranque liguero. Los verdiblancos, que también cuentan con un 16,9% de posibilidades de clasificarse para la Europa League, aventajan en las previsiones al resto de aspirantes.

El Big Data prevé cambios importantes en la clasificación en la lucha por Europa

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Por detrás, la lucha por las plazas europeas se presenta mucho más abierta. Villarreal, Athletic Club, Real Sociedad y Sevilla (actuales décimo, undécimo, sexto y quinto clasificado, respectivamente) aparecen como los principales candidatos a disputar la Conference League, con probabilidades del 18,3%, el 16,7%, el 18% y el 16,5%, respectivamente. El Villarreal también mantiene opciones de alcanzar la Europa League, con un 23,8%, aunque sus posibilidades de terminar entre los cuatro primeros se sitúan en el 11%. Athletic, Real Sociedad y Sevilla también conservan alternativas para dar el salto a competiciones continentales, mientras que el Rayo Vallecano, el Alavés y el Celta cuentan con opciones más reducidas. Los pronósticos del Deportivo de La Coruña, pese a ser octavos, son mucho más reducidos.

En la zona baja, el Málaga es el equipo que presenta un panorama más preocupante. El conjunto malagueño, con cuatro puntos en ocho jornadas, tiene un 73,7% de probabilidades de descender a Segunda División. Osasuna es el siguiente equipo con mayor riesgo, con un 37,6%, seguido por el Racing de Santander (29,7%), el Getafe (29,4%) y el Valencia (28,6%). El Elche tampoco puede respirar tranquilo, con un 26,3% de opciones de perder la categoría, mientras que Espanyol y Levante se sitúan en el 19,6% y el 17,9%, respectivamente. Deportivo de La Coruña, Celta y Alavés presentan un riesgo menor, aunque todavía no pueden descartar complicaciones. Las previsiones de Driblab dibujan así un campeonato con un favorito claro al título, una cuarta plaza europea muy disputada y una zona de descenso en la que varios equipos siguen expuestos al peligro.