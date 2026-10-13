Basilio García Sevilla, 13 OCT 2026 - 19:33h.

El belga ha entrenado con normalidad con el grupo y apunta al choque ante el Real Madrid

Una puerta entreabierta a la continuidad de Stassin

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Tras la mala noticia en forma de lesión de Miguel Sierra, el Sevilla FC al menos sí que puede respirar con una buena nueva que llega desde la enfermaría. Lucas Stassin, tras lesionarse en Riazor y perderse el partido ante el FC Barcelona, la convocatoria con la selección sub 21 de Bélgica, y el duelo de este lunes ante el Levante UD, está ya preparado para regresar.

El delantero belga ha sido la gran novedad del entrenamiento de este martes, ya que el jugador ha participado con el grupo con total normalidad en una sesión vespertina en la que los titulares en Valencia hicieron trabajo de recuperación. Stassin sufrió una lesión miofascial en el aductor largo de la pierna derecha, lo que le ha mantenido cerca de un mes de baja. Las previsiones del club es que pueda ser alineado ya en el partido ante el Real Madrid del próximo domingo en el Santiago Bernabéu, aunque probablemente no pueda salir de inicio y parta desde el banquillo.

Su presencia servirá a Luis García Plaza para ‘enjugar’ la ausencia de Isaac Romero, que tendrá que cumplir un partido de sanción tras ser expulsado ante el Levante UD por ver la segunda amarilla al celebrar el tanto que ponía el 2-3 en el marcador mandando a callar a la grada granota. El club ha decidido no recurrir esa amarilla al entender que se ajusta al reglamento, lo que no es óbice para que estén alucinando por ver cómo algo común en otros jugadores ha servido para expulsar a uno del Sevilla.

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Un paso al frente de Rubén Vargas

Además de la presencia de Stassin en el Bernabéu, al que se le demanda ya un paso al frente es a Rubén Vargas, especialmente tras confirmarse la lesión de un Miguel Sierra que tiene muy complicado volver a jugar en lo que queda de año 2026.

El suizo ya estuvo en Valencia, pero no llegó a jugar y García Plaza optó por dar entrada a hombres como Alfon y Julio Díaz en los costados ante la tensión del partido. Probablemente, Vargas tampoco esté para completar los 90 minutos, pero debe ser una de las piezas a utilizar por el madrileño tras dos meses sin jugar.