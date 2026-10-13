Basilio García Sevilla, 13 OCT 2026 - 00:36h.

Isaac Romero fue expulsado por mandar a callar a la grada del Ciutat de València tras el 2-3

Iturralde pide a los árbitros explicar la expulsión de Isaac Romero en el Ciutat: "Más que esta..."

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“Lo que quiero ver es si lo hace alguno de un equipo grande…”. Esa fue la reflexión final de Luis García Plaza en la rueda de prensa posterior al Levante UD – Sevilla FC de este lunes, partido en el que los nervionenses vieron escapar una victoria que habían trabajado muchísimo en el descuento, con una jugada muy polémica que fue lamentada por el entrenador sevillista y toda la afición nervionense.

El propio técnico reconoció que, según el reglamento, la amarilla a Isaac Romero que provocó su expulsión justo después de marcar el 2-3 estuvo bien señalada, pero también quiso recordar que esto ha sucedido en multitud de ocasiones a lo largo de la historia del fútbol, y que rara vez el jugador que se ha llevado el dedo a la boca ha sido amonestado y, ni mucho menos, expulsado por doble amarilla.

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En el acta arbitral, Cordero Vega explicó el motivo de la segunda amarilla a Isaac Romero. "Dirigirse a la grada donde se encontraba el público local, haciendo el gesto de silencio llevándose el dedo índice a su boca, tras la consecución de un gol, lo que desencadenó un lanzamiento multitudinario de objetos", además de reflejar una tarjeta amarilla también a Juan Iglesias por "dirigirse a la grada de forma provocativa" tras la consecución del 2-3.

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Los gestos de Vinicius

Después de estas declaraciones, al imaginario colectivo futbolístico se le vino a la cabeza rápidamente un nombre: Vinicius Junior. El brasileño del Real Madrid se ha caracterizado en los últimos años por sus constantes gestos a la grada en los distintos estadios por los que pasa, como el habitual en el que enseña dos dedos mandando a Segunda División a cualquier rival que se precie.

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También, cómo no, ha mandado a callar a los aficionados rivales tras marcar gol. Hay dos precedentes cercanos. En la temporada pasada, en marzo de 2026, Vinicius mandó a callar a los aficionados del Manchester City en los octavos de final de la UEFA Champions League tras marcar de penalti, y no pasó nada.

Dos años antes, en 2024, hizo exactamente lo mismo al marcar de penalti ante la Real Sociedad en el Reale Arena. La consecución de gestos fue la siguiente: se llevó el dedo al oído, luego mandó callar al estadio, se señaló y después lo hizo al suelo, como diciendo "aquí estoy yo", lanzó el puño en señal de rabia y volvió a señalar el suelo. Después, se besó el escudo del Real Madrid y entonces llegaron sus compañeros para abrazarle. El brasileño, como el lebrijano, no jugarán el próximo domingo en el Santiago Bernabéu en el Real Madrid - Sevilla FC de la jornada 9.

Otros precedentes

Si uno echa la vista atrás encuentra muchas situaciones como la sucedida este lunes con Isaac Romero que acabaron sin sanción. Incluso en el Sevilla FC. La primera, la icónica celebración de Raúl González mandando callar al Camp Nou tras marcar al FC Barcelona en el clásico de la temporada 1999/2000. Asimismo, fue habitual ver a Cristiano Ronaldo celebrar de ese modo en su estancia en el Real Madrid, un gesto que también reprodujo en Nervión en 2015 tras lograr un hat-trick.

Pero hay muchas más. Una curiosa fue la de Iker Losada en el Sevilla-Levante de enero de este año, en el que los granota vencieron en el Sánchez-Pizjuán. El bético marcó y mandó a callar a la grada sevillista, siendo frenado rápidamente por Iván Romero. No hubo sanción. En un sentido contrario, Rubén Vargas hizo lo mismo en el último derbi disputado en el Benito Villamarín, cuando el suizo adelantó en el marcador a los sevillistas y se llevó el dedo a los labios. Finalmente, el Betis acabaría remontando.

En su día, Joselu marcó un doblete en el Bernabéu en 2016 con la camiseta del Dépor mucho antes de pensar que llegaría a ser jugador blanco y mandó a callar a la afición madridista. Borja Iglesias hizo lo propio en el Villarreal-Celta del pasado mes de abril tras marcar desde el punto de penalti. Al gallego se le llegó a abrir un expediente tras una celebración similar cuando jugaba en el Real Zaragoza en un partido ante el Nàstic de Tarragona en 2018, aunque quedó en nada.

Otro precedente cercano al Sevilla tuvo lugar en el inicio de la 2024/25, Ayoze Pérez también se llevó el dedo a los labios tras marcar su primer gol con los amarillos tras salir del Betis… en el Sánchez-Pizjuán, lugar en el que acababa de recibir un homenaje por haber salido campeón de la Eurocopa con España un mes antes. Ejemplos en el mundo del fútbol hay a montones, pero en pocas ocasiones o ninguna han acabado con el celebrante en la caseta.