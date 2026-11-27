Marc Márquez anuncia por sorpresa y en pleno directo su retirada de MotoGP
El piloto de Cervera se despide de MotoGP tras lograr su décimo Mundial
Marc Márquez se marca un suculento objetivo en Valencia para terminar el 2026 por todo lo alto
Marc Márquez se retirada de MotoGP. El campeón español ha sorprendido a todos y lo ha anunciado en plena sesión de entrenamientos, desde su box y con unos carteles. El GP de Valencia, que podrá verse este fin de semana en los canales de Mediaset y Mediaset Infinity, será su última carrera como piloto profesional. El de Cervera dice adiós por todo lo alto, habiendo ganado su décimo Campeonato del Mundo.
Adiós a una leyenda del deporte español
Como hacen los grandes campeones, después de conseguir su octavo título mundial de MotoGP en Portimao (Portugal) y el décimo de su carrera deportiva, el piloto de Cervera (Lleida) ha decidido poner fin a su carrera deportiva, a pesar de haber renovado por dos temporadas más con el equipo oficial Ducati. Márquez, al ser enfocado por las cámaras en su taller, lanzó un beso con su mano a las mismas y tomó una serie de carteles en inglés, mirando fijamente a la cámara.
Uno a uno comentó: "We'll talk later, but first..." (Hablaremos después, pero primero...), para continuar con un segundo en el que estaba escrito: "Thank you to everyone who's been part of this journey" (Gracias a todos por ser parte de este camino). En el tercer cartel se podía leer "I hope you've enjoyed it as much as I have" (Espero que hayáis disfrutado mucho como lo he hecho yo), para cerrar con el siguiente: "This will be my last race in MotoGP" (Esta será mi última carrera en MotoGP) y concluyó sentenciando "We Made History" (Hemos hecho historia).
Aplaudido por todos los presentes y de una manera tan original, Marc Márquez disputará en Valencia su último gran premio como piloto en activo, en lo más alto de su carrera deportiva y rodeado por toda su familia, ha decidido anunciar su retirada de la competición.