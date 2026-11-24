Redacción ElDesmarque 24 NOV 2026 - 10:26h.

Han celebrado muy cariñosos el título conseguido por el piloto

Marc Márquez y su palmarés tras ganar MotoGP 2026: supera a Valentino Rossi y se acerca a Ángel Nieto

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Marc Márquez se ha corona como el rey de MotoGP. Este fin de semana, el español se ha alzado por décima vez con el título de campeón del mundo, la octava vez en esta categoría, convirtiéndose así, en uno de los mejores de la historia. Tras un año complicado, el catalán ha logrado rehacerse, siempre al lado de su pareja Gemma Pinto, que lo ha acompañado en esta remontada de 102 puntos en la clasificación. La pareja, que hizo publica su relación en 2023, se ha dejado ver muy enamorada y eufórica en la celebración del título.

La complicidad de la pareja

"Lo soñamos y lo hiciste", ponía la creadora de contenido en sus redes sociales. Un cariñoso mensaje que refleja la sintonía y el apoyo entre la pareja. Gemma Pinto, que suele aparecer en los circuitos para apoyar a Marc, no se ha querido perder el Gran Premio de Portugal, donde han celebrado por todo lo alto. La influencer ha sido un apoyo fundamental para el catalán, sobre todo tras su lesión, que le complicó el inicio de temporada y que le hizo convivir día tras día con el dolor. El ilerdense siempre ha tenido palabras de agradecimiento hacia su novia, a la que considera uno de sus apoyos fundamentales. La joven de 29 años ha confesado en una entrevista con DAZN durante la celebración, que lo siguiente que harán será tomarse un descanso. "Marc me dijo que hasta que no pasara lo que tenía que pasar, no se podía hablar de vacaciones" confesaba. Ahora que el piloto de Ducati ya ha levantado el trofeo al cielo de Portimão, y aunque todavía le queda el Gran Premio de la Comunidad Valenciana el próximo fin de semana, los deberes ya están hechos, y la pareja ya puede empezar a pensar en esas vacaciones tan deseadas.