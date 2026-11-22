Alberto Cercós García 22 NOV 2026 - 18:01h.

Los contratos con la fábrica y con los patrocinadores, claves para Marc Márquez en un 2026 de ensueño

El nuevo reto de Marc Márquez en 2027: seguir dominando a toda una generación con la aparición de las 850cc

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Marc Márquez ha vuelto a hacer historia en MotoGP. El piloto de Cervera ha conquistado en Portugal su octavo título de la categoría reina, igualando el registro de Giacomo Agostini, el décimo teniendo en cuenta todas las categorías y completando una remontada después de llegar a estar 102 puntos por detrás de Marco Bezzecchi. Una gesta invita a pensar en un premio económico a la altura, como sucede en otros deportes. Sin embargo, el Mundial de motociclismo funciona de otra manera: proclamarse campeón no garantiza cobrar un cheque de la organización.

La razón es que MotoGP no establece un premio fijo que el promotor entregue directamente al ganador de la clasificación general. A diferencia de lo que ocurre en torneos de tenis o en otras competiciones, no existe una bolsa de dinero reservada para el campeón. Por eso, si se atiende únicamente al premio oficial por levantar el título, Márquez no ingresa ni un euro. La corona tiene un valor deportivo incalculable, pero no lleva asociada una cantidad económica automática abonada por el campeonato.

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Pero, ¿gana algo Marc Márquez?

Eso no significa, ni mucho menos, que el español vaya a marcharse con las manos vacías. La clave está en los contratos privados que cada piloto negocia con su equipo, fabricante y patrocinadores. En el caso de Márquez, distintas informaciones apuntan a que el acuerdo firmado con Ducati contempla un bonus de tres millones de euros por conquistar el Mundial. Esa cantidad no procede de MotoGP ni es un premio común para todos los pilotos: sería una recompensa pactada entre el de Cervera y la fábrica italiana.

A ese incentivo se suman las cantidades variables que puede percibir por sus resultados durante el curso, también sujetas a lo estipulado en su contrato. Se han publicado cifras sobre primas por victorias en carreras largas y 'sprints', aunque los detalles de esos acuerdos no son públicos y conviene tratarlos como estimaciones. La diferencia, por tanto, es importante: Marc Márquez sí puede ganar millones gracias a su título, pero no porque MotoGP le entregue un premio por ser campeón. El dinero depende de lo que haya negociado con Ducati y sus patrocinadores.