El Mundial de MotoGP cambia para 2027: nuevas motos, nueva cilindrada y un nuevo reto para Marc Márquez

Marc Márquez y su palmarés tras ganar MotoGP 2026: supera a Valentino Rossi y se acerca a Ángel Nieto

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Nada más ganar su décimo título y aún sin bajarse de su Ducati, Marc Márquez se preguntaba a sí mismo: "¿y ahora, qué?". El piloto de Cervera acaba de hacer historia en el Mundial de MotoGP, logrando su décima corona y superando a Valentino Rossi. Un punto y final a un 2026 que aún tiene por delante la última cita en Valencia, pero que siempre será recordado por la impresionante remontada de Márquez. Con un nuevo título bajo el brazo y en mitad de una euforia que se alargará durante varios días, la gran pregunta aparece: ¿cuál es el próximo paso?

En menos de diez días, el Mundial de MotoGP tendrá su primera gran cambio en años. Las nuevas motos de 850cc harán acto de presencia en los primeros test de pretemporada, con la mirada puesta en el 2027. Un cambio de reglamentación que se hizo oficial hace más de dos años y que ya está a la vuelta de la esquina. Es más, muchos pilotos han probado durante los últimos meses los primeros prototipos, que saldrán a pista tras el broche final a la temporada en Cheste. Y ahí aparece la nueva motivación que puede tener Márquez, el descubrir cómo será el MotoGP del futuro.

De ser el flagrante campeón a cambiar el chip

Las dudas sobre si Marc Márquez iba a seguir o no el año que viene parecen disipadas. Hubo rumores, sobre todo en redes sociales, que indicaban que un nuevo título haría que el de Cervera se plantease seriamente su futuro aún teniendo contrato con Ducati. Pero todo eso ya es historia. Davide Tardozzi fue el primero en disipar las dudas y, en plena celebración, Julià Márquez -su padre-, Michelle Pirre -piloto probador de Ducati-, Gemma Pinto -su pareja- y otros tantos, no dudaron en visualizar a Marc dándolo todo en esta nueva 'era' de MotoGP.

Porque no solo se tratará de pilotar una motos de menor cilindrada, con menos aerodinámica y sin dispositivos de altura; para Márquez, también será el seguir a un nivel suficientemente alto como para plantar cara a los más jóvenes.

En 2027 todo el mundo empezará de cero. Las fábricas y muchos pilotos, que cambian de equipo. En ese contexto, Marc buscará adaptarse lo mejor posible, con un talentoso Pedro Acosta a su lado en Ducati. Jorge Martín estará en Yamaha, Pecco Bagnaia en Aprilia o Fabio Quartararo en Honda. Sobre el papel, se antoja una temporada apasionante y, por ahora, muy incierta. Por eso mismo, el reto de Marc será mayúsculo: no solo será interesante ver cómo se adaptar a la nueva reglamentación, sino que podremos verle batallar con los pesos pesados (en teoría) en igualdad de condiciones.