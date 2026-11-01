Pepe Jiménez Sevilla, 01 NOV 2026 - 10:35h.

Marc Márquez se acerca al título mundial de Moto GP

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Un campeón dentro y fuera de la pista. Marc Márquez volvió a dar una lección este domingo tras vencer nuevamente en Sepang y acercarse al título mundial de MotoGP, acordándose de todas las víctimas del trágico accidente vivido esta semana en Toledo con una bandera en su última vuelta y un precioso beso al cielo cuando escuchó cerrar el himno.

Porque este fin de semana no han faltado gestos ni detalles que recuerden la desgracia vivida esta semana en Toledo y Marc Márquez, uno de los grandes representantes de nuestro deporte, no ha querido ser menos.

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El piloto, que quiso tener unas bonitas palabras en recuerdo de las víctimas tras la carrera, mostró una bandera con un lazo negro en su vuelta de reconocimiento y no dudó en mandar un beso al cielo al terminar de escuchar el himno español en el podium.

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Gestos así no hacen más que demostrar que este fin de semana el deporte debía continuar, pero que sea cual sea la disputa, era lo menos importante después de todo lo ocurrido.

El resumen de la última victoria de Marc Márquez

El español Marc Márquez ha dado un paso decisivo camino del octavo título mundial de MotoGP, y el décimo de su carrera deportiva, al vencer el Gran Premio de Malasia de MotoGP, disputado en el circuito de Sepang, y en el que también ganaron en sus categorías David Alonso y Máximo Quiles.

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha sumado su séptima victoria de la temporada al dominar de principio a fin la carrera de Sepang, con lo que incrementa su ventaja en la clasificación provisional del mundial.

Ausente su rival más directo, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) por lesión -fractura del radio de su brazo derecho-, la ventaja en la provisional del mundial sobre él es de 44 puntos, 399 del primero por 355 del segundo, y hasta los 67 puntos sobre Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que finalizó sexto en Sepang.

Con Marc Márquez vencedor en Sepang, su tercera victoria tras las conseguidas en 2014 y 2018 en MotoGP, acabaron los también españoles Pedro Acosta (KTM RC16) y Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

El nueve veces campeón del mundo asumió el liderato de la carrera en la primera curva del circuito, en detrimento de su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que había logrado la 'pole position' para la carrera y, aunque tras su estela intentaron aguantar tanto él como Pedro Acosta (KTM RC16), décima a décima de segundo se fue camino del triunfo.

Tras Marc Márquez, Pedro Acosta esperó el momento propició para superar a un Alex Márquez que tuvo más problemas de los previstos para mantener el ritmo, mientras que por detrás de él, el italiano Marco Bezzecchi también pasó 'lo suyo' y vio como le superaban, primero Ai Ogura (Aprilia RS-GP), y en la última vuelta su compatriota Enea Bastianini (KTM RC16).