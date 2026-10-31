Alberto Cercós García 31 OCT 2026 - 19:35h.

El Gran Premio de Qatar sigue en el aire y en MotoGP plantean una dura sanción a los pilotos que no salgan a pista en Lusail

Jorge Martín asume su retirada del GP de Malasia que acerca el Mundial a Marc Márquez: "Estoy tranquilo"

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MotoGP vive horas de máxima tensión a pocos días de viajar a Qatar. La preocupación por la situación política y militar en Oriente Próximo ha provocado que varios pilotos cuestionen la disputa del Gran Premio, previsto para el próximo fin de semana. Sin embargo, pese a esas dudas por parte de los pilotos, la organización no contempla cancelar la prueba. Y no solo eso: ha empezado a trasladar las posibles consecuencias de una negativa a participar. Una advertencia que podría cambiar por completo el desenlace de un Mundial que este sábado ha dado otro paso hacia el lado de Marc Márquez. El español ha terminado segundo en la sprint de Sepang, por detrás de Pedro Acosta, y ha ampliado hasta los 19 puntos su ventaja sobre Jorge Martín, que al final no ha podido competir por su lesión en la muñeca derecha.

El escenario que se plantea para aquellos que decidan no viajar a Qatar es especialmente delicado. Según informa Motorsport, los pilotos que no se presenten en Doha para salir a pista el viernes podrían enfrentarse a una sanción deportiva que les impediría participar en los dos últimos grandes premios de la temporada: Portugal y Valencia. Una medida que podría dejarles fuera de la lucha por el campeonato y alterar completamente la clasificación. Además, sus propios equipos podrían trasladarles las multas económicas que recibieran por parte de la organización. La Federación Internacional de Motociclismo tendría también la posibilidad de considerar la incomparecencia injustificada como una infracción grave.

La tensión viene de lejos. En las reuniones celebradas en Phillip Island, aproximadamente tres cuartas partes de la parrilla se mostraron contrarias a viajar a Qatar. Sin embargo, ese rechazo habría perdido fuerza considerablemente en apenas una semana y, en el último encuentro celebrado este viernes en Sepang, la oposición se habría reducido a solamente tres pilotos por las duras consecuencias que conllevaría no ir. Mientras tanto, MotoGP y los equipos mantienen su postura: el Gran Premio debe disputarse. La organización asegura contar con garantías del Gobierno catarí, incluidos planes de evacuación, cobertura ante un posible cierre del espacio aéreo y seguros de repatriación.

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Marc Márquez lidera el Mundial y Jorge Martín sigue muy tocado

Un Mundial que puede saltar por los aires. La amenaza llega en un momento especialmente sensible. Marc Márquez lidera con 374 puntos, 19 más que Jorge Martín y 52 por delante de Marco Bezzecchi, cuando todavía quedan tres grandes premios por disputarse. Una hipotética ausencia en Portugal y Valencia tendría consecuencias deportivas enormes, especialmente para quienes todavía mantienen opciones matemáticas de pelear por el título.

Por ahora, mientras ningún país prohíba expresamente viajar a Qatar, la organización no considera que exista una causa de fuerza mayor para cancelar la cita sin asumir consecuencias económicas. Los pilotos están entre la preocupación por su seguridad y una amenaza deportiva que puede condicionar el final del campeonato.