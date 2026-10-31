Joaquín Anduro 31 OCT 2026 - 13:26h.

Jorge Martín se retira y Marc Márquez acaba segundo en la sprint

Jorge Martín dice basta y el gesto del doctor Ángel Charte lo dice todo: para antes de tiempo para descansar de su lesión

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Lo intentó por todos los medios pese a su caída en el Gran Premio de Australia de hace una semana pero finalmente Jorge Martín ha tenido que abandonar el GP de Malasia de MotoGP por las fracturas derivadas de ese accidente. El madrileño se ha quedado con que ha puesto todo de su parte para intentar pelear por un Mundial al que se acerca Marc Márquez, que ha sido segundo en la sprint celebrada este sábado.

El madrileño, tras retirarse del Gran Premio de Malasia de MotoGP, ha explicado que fue él quien tomó la decisión de intentarlo y que lo había hecho "hasta el final" y que confiaba en que era "la mejor decisión". "Si hubiese estado en mi casa con una escayola pues, a día de hoy, estaría más recuperado, pero yo lo he intentado", ha insistido Martín a los medios de comunicación presentes en Sepang, a los que ha reconocido que "lo tenía que intentar, porque había esa probabilidad de poder correr. Y ya está".

"Estoy tranquilo con mi decisión", ha reiterado, para señalar que ahora su objetivo es "seguir recuperando": "en Qatar veremos qué pasa".

Asimismo ha destacado que, seis días después de romperse la muñeca, estar subido en la MotoGP y hacer tiempos hasta competitivos había sido "increíble", aunque ha incidido en que "tampoco estaba tirando al 100%". En este sentido vio que no era eficaz. "El riesgo que estaba asumiendo para la eficacia que estaba teniendo en pista no era suficiente", explica Jorge Martín, quien reconoció que seguramente "no podría" haber aguantado las 20 vueltas de carrera.

Marc Márquez se centra en conseguir el campeonato

Marc Márquez, segundo en la carrera sprint del Gran Premio de Malasia de MotoGP, ha señalado que acabó segundo porque corrió "pensando en el campeonato". "Ha tocado correr sólo pensando en el campeonato", ha apuntado Márquez, quien dijo tener muy claro cuando Ducati le dio la previsión de la carrera que "podía llover al final" de la misma y que, tras repasar otras citas en condiciones parecidas, "tocaba salvar los muebles".

El líder del campeonato ha insistido a los medios de comunicación presentes en Sepang en que tenía claro no liderar la carrera y "simplemente" ir al ritmo al que iban los de delante. Asimismo, ha reconocido que "en esta fase del campeonato cuestan mucho las carreras" pues "hay pilotos que no se juegan nada y simplemente es la gloria de ganar".

Por eso, ha dicho, les toca "gestionar" todos estos momentos y ha incidido en que es consciente de que mañana habrá un Acosta "fortísimo, que quiere ganar carreras", su hermano Alex Márquez "muy fuerte", y Ogura o Bezzecchi, por lo que intentará dar el "100%". En ese sentido, ha recalcado que intentará estar "lo más cerca posible de los 25 puntos".