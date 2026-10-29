Alberto Cercós García 29 OCT 2026 - 09:59h.

Marc Márquez llega a Sepang como el piloto a batir

Jorge Martín y Pecco Bagnaia vacilan a Marc Márquez sobre una futura paternidad

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Marc Márquez vuelve a ser el piloto a batir. El de Ducati llega al Gran Premio de Malasia como líder del Mundial tras ganar la 'sprint' de Australia hace una semana, y con las dudas que hay con Jorge Martín... el catalán puede dar un importante paso adelante de cara a sumar su décimo título. Aún así, no serán unos días sencillos. Márquez tira de cautela y prudencia; dice no tener ningún tipo de presión por ser el nuevo líder y espera que Martín, para el espectáculo, pueda estar lo mejor posible y competir con él por el Mundial.

"La misma mentalidad que siempre. Vamos a tratar de dar el cien por cien. Es verdad que estamos en un punto en el campeonato y en la temporada en el que hay que asumir riesgos, como en Australia. Daré el cien por cien en cada sesión, tratando de entender si estamos en condiciones de luchar contra los dos pilotos de fábrica de Aprilia", explica Márquez. "He ido cambiando el discurso y desde Indonesia he dicho que en todos los circuitos se tiene que ir al ataque. Entonces, todos los circuitos son Ducati y todos los circuitos son Marc Márquez. Esta es la mentalidad. Luego, ya los oponentes nos ponen en el sitio, pero la mentalidad, un jueves, es salir convencidos de que se puede luchar por todo", añade.

Espera que Jorge Martín compita en Sepang

Es la duda del fin de semana, saber si Jorge Martín podrá completar todo el Gran Premio o no. "Creo que nadie sabe, sólo él y su equipo, cuál es el alcance real de la lesión. Pero también soy honesto, para el bien del Mundial, creo que para la batalla, tiene que estar ahí. Y si realmente tiene el ‘fit’, creo que después del protocolo que se empleó después de nuestro incidente en Qatar, él está apto para correr y si está apto para correr, Jorge Martín es un piloto rápido en pista", reconoce Marc.

Por último, zanja cualquier tipo de ayuda que pueda tener de su hermano Álex: "A veces, entre hermanos no es necesario hablar. Él tratará de ganar este fin de semana; yo trataré de ganar este fin de semana y luego, durante la carrera, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer".