Alberto Cercós García 28 OCT 2026 - 12:46h.

Pecco Bagnaia cuenta su experiencia con su hijo y Jorge Martín vacila a Marc Márquez

MotoGP crea una ley anti Marc Márquez para evitar que los pilotos pasen de los actos promocionales

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Marc Márquez todavía tiene una asignatura pendiente fuera de los circuitos y Jorge Martín y Pecco Bagnaia están dispuestos a recordárselo. Los tres pilotos protagonizaron un divertido momento en el último INSIDE Ducati publicado, donde el buen rollo que mantienen lejos de la competición quedó patente con una conversación que terminó con el de Cervera en el punto de mira. El motivo no fue ninguna maniobra polémica ni una batalla por el campeonato, sino algo mucho más personal: la posibilidad de que Marc se convierta en padre. Bagnaia, que ya disfruta de esta nueva etapa, compartió sus primeras experiencias y abrió la puerta a las bromas de sus compañeros. Martín se sumó al vacile y entre los dos comenzaron a tantear al español, que tuvo que buscar la manera de salir del paso sin dar demasiadas pistas sobre sus planes de futuro.

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Marc Márquez frena -por ahora- estrenar paternidad

La conversación dejó claro que Pecco habla desde la experiencia. El italiano explicó cómo la llegada de un hijo cambia por completo las rutinas y la vida diaria, una confesión que sirvió para alimentar todavía más las bromas hacia Márquez. "Tener un hijo, joder, te trastoca todo", comentó Bagnaia durante el intercambio. Mientras tanto, Jorge Martín tampoco desaprovechó la oportunidad de meter baza y convertir al nueve veces campeón del mundo en el protagonista de la charla. Marc, que comparte su vida con Gemma Pinto, ya ha dado un paso más en su particular aventura familiar con la llegada de Turco, su cachorro. Y precisamente los perros terminaron convirtiéndose en la mejor excusa para que el piloto español esquivase las preguntas y rebajase las expectativas de sus compañeros.

Porque, de momento, Márquez parece tener otros planes antes de plantearse un cambio de semejante calibre. "Primero el perro, primero el perro, luego un segundo perro y ya veremos, ya veremos con calma", respondió entre risas. Una contestación con la que dejó claro que no piensa dejarse llevar por las prisas de Martín y Bagnaia. La escena es una nueva muestra de la complicidad entre tres pilotos que se conocen bien y que, pese a la rivalidad que mantienen en la pista, disfrutan también de estos momentos de distensión. En MotoGP cada milésima cuenta, pero fuera del circuito las prioridades son otras. Y, por ahora, Marc parece tener suficiente con Turco antes de plantearse ampliar la familia.