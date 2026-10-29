Jorge Martín recibe el APTO de los médicos y estará en el Gran Premio de Malasia

Alberto Cercós García 29 OCT 2026 - 07:01h.

Jorge Martín está en Sepang con el APTO para disputar la FP1 de este viernes

Por qué Marc Márquez y Jorge Martín se niegan a correr en Qatar

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Es una de las noticias más esperadas y sorprendentes del Gran Premio de Malasia: Jorge Martín no solo está ya en el trazado de Sepang, sino que ya ha recibido el APTO de los médicos para, al menos, subirse a la moto en los primeros entrenamientos libres de este próximo viernes. Tras su dura caída en Australia y tras la confirmación de varias fracturas en su mano derecha, nadie era optimista al respecto. Todo el mundo daba por hecho que el piloto de Aprilia estaba diciendo adiós al título de MotoGP y que, como mucho, podría reaparecer para las dos últimas pruebas en Portugal y Valencia. Pero nada más lejos de la realidad. Aprilia ya explicó en Phillip Island que Martín no iba a volver a España, que no iba a pasar por quirófano y que iba a intentar estar en Sepang. Por ahora, dicho y hecho.

La idea es ir sesión a sesión. Y es que pese al APTO inicial del Doctor Ángel Charte, la realidad es que aún no pueden saber con total seguridad si la lesión de Martín le permitirá aguantar todo el fin de semana. Este viernes participará en la FP1 y, tras la sesión, el Doctor Charte volverá a revisar su mano derecha para darle el visto bueno (o no). Y así pasará con la Practice, con los segundos libres, etcétera. Siempre con el objetivo de no agrandar aún más una lesión que podría ser fatal para el devenir a medio plazo de Jorge Martín.

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Jorge Martín v. Marc Márquez: la lucha por el Mundial

Cuando Jorge Martín se cayó en Phillip Island, muchos ya daban por sentado que el título iría a parar a las vitrinas de Marc Márquez. Pero tras la suspensión de la carrera del domingo y que ahora el madrileño no se ha dado por vencido, las opciones para ambos pilotos siguen intactas. Son dos los puntos que separan a Martín y a Márquez, siendo ahora el de Ducati quien lidera la clasificación general tras ganar la 'sprint' del pasado fin de semana en Australia.

Con las dudas de si se correrá o no en Qatar, los cuatro Grandes Premios que quedan por delante se antojan determinantes. A la incertidumbre del físico de Martín se le suma la buena racha de Márquez, quien no hace tanto estaba a más de cien puntos del liderato. Lo que está claro es que este fin de semana podría verse una gran proeza por parte de Martín; y las ganas de ver qué pasa sobre la pista dejará cualquier pequeño madrugón en una simple anécdota.