Jorge Martín no quiere 'regalarle' el Mundial a Marc Márquez y forzará en Sepang pese a tener varias fracturas

Alberto Cercós García 25 OCT 2026 - 17:21h.

Pese a las fracturas tras su caída en la 'sprint', Jorge Martín decide no viajar a España y estará en Sepang

MotoGP crea una ley anti Marc Márquez para evitar que los pilotos pasen de los actos promocionales

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El Gran Premio de Australia de MotoGP ha tenido absolutamente de todo: drama, victoria de Marc Márquez en la 'sprint' y una climatología que terminó con la suspensión de todas las carreras de este domingo. Pero si hay algo que cabe destacar es la lesión de Jorge Martín. El madrileño llegaba a Phillip Island como líder del Mundial, teniendo a Marc Márquez a tan solo dos puntos. Durante la 'sprint', Martín tuvo una escalofriante caída y sus consecuencias daban a entender que prácticamente estaba diciendo adiós al título de este 2026. Y es que el diagnóstico era claro: una fractura en el radio distal de su brazo derecho y también una posible fractura en el cúbito.

Las alarmas se encendieron rápidamente. Con el Gran Premio de Malasia a la vuelta de la esquina, los puntos que podría perder Martín eran tantos que sus opciones de revalidar el título que ya ganó en 2024 se desvanecían. Pero otro giro en este fin de semana deja entreabierta la posibilidad de ver a Martín pese a tener esas fracturas confirmadas. La clave la deja entrever su propio equipo. "Jorge Martin se llevó a cabo una tomografía computerizada para evaluar su estado después de la lesión de ayer. La única lesión confirmada es una fractura no desplazada del radio distal. Por consiguiente, el piloto no volverá a España y será sometido al tratamiento necesario en los próximos días", dicta un comunicado de Aprilia.

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Jorge Martín forzará en Sepang para luchar con Marc Márquez

La incertidumbre es máxima. Si alguien sabe lo complicado que es competir sin estar al 100% es Jorge Martín, quien tuvo un 2025 plagado de lesiones. Pero cuando uno está en la tesitura de luchar por un Mundial con Marc Márquez... salen fuerzas de cualquier lado. Está claro que si Martín no viaja a España es porque no quiere pasar por quirófano. Sin embargo, un nuevo error si finalmente se sube en pocos días a la moto podría ser aún peor para sus intereses. Y es que, forzar y poner en riesgo el físico, nunca es una buena idea.

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Con el paso de los días sabremos con exactitud qué pasa con Martín, pero lo que está claro es que no quiere regalarle a Marc Márquez el Mundial. Regalárselo es una forma de hablar, ya que el piloto de Ducati tiene unos números más que excelentes en este 2026: remontó 102 puntos de diferencia con Marco Bezzecchi y el propio Martín, es el que más ha ganado y el que más +37 (ganar en un Gran Premio tanto la 'sprint' como la carrera) tiene.

Pero Martín quiere más, y quiere dejárselo todo en la pista. Sepang será su primera gran prueba. Y 'gracias' a la suspensión de la carrera en Phillip Island, la distancia que hay entre madrileño y catalán es tan solo de diez puntos. Luego entran también las dudas de qué pasará en Qatar y, en definitiva, de cuántos puntos quedan en total por repartirse. Pero una cosa está clara: nadie quiere dar su brazo a torcer en este tramo final.