Un canguro se pasea por el circuito de Phillip Island y obliga a suspender la sesión de MotoGP

Alberto Cercós García 23 OCT 2026 - 10:01h.

La Practice de MotoGP se ha tenido que parar por culpa de un canguro

Marc Márquez coge fuerzas para Australia con unas vacaciones de ensueño con Gemma Pinto

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MotoGP ha tenido un invitado inesperado en Phillip Island. Y no, no se trata de ningún piloto que haya llegado por sorpresa al Mundial, sino de un canguro que ha decidido darse una vuelta por el circuito australiano en plena jornada de entrenamientos. Antes de que el animal se llevase todos los focos, Marc Márquez ya había dejado claro que tiene ganas de guerra. El piloto de Ducati ha comenzado el viernes dominando la primera sesión libre con un tiempo de 1:27.985, siendo el único capaz de bajar de la barrera del 1:28. Jorge Martín, líder del Mundial, ha terminado séptimo, a 453 milésimas de su rival. Un primer asalto que dejaba todo abierto para una Practice que todavía guardaba unas cuantas sorpresas.

Por la tarde, Marco Bezzecchi ha sido el más rápido con un registro de 1:26.775, por delante de Raúl Fernández y de un Marc Márquez que ha terminado tercero. El español ha vuelto a demostrar que Phillip Island es uno de esos circuitos en los que puede marcar diferencias, aunque esta vez le ha tocado compartir protagonismo con otros pilotos... y con la fauna local. Jorge Martín también ha completado una buena sesión, acabando quinto y metiéndose directamente en la Q2 del sábado. Eso sí, la Practice ha tenido de todo: una caída de Bezzecchi tras tocarse con Álex Márquez, una primera bandera roja y un final de jornada bastante más salvaje de lo habitual.

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Un canguro obligó a parar la Practice

Porque, cuando parecía que ya habíamos visto suficiente, ha aparecido el auténtico protagonista del viernes. Un canguro ha irrumpido en la pista y ha cruzado parte del trazado, obligando a dirección de carrera a mostrar la bandera roja y mandar a los pilotos de vuelta al garaje. La escena ha dejado una imagen para el recuerdo: mientras los pilotos se juegan cada milésima sobre sus motos, el marsupial ha decidido que también tenía derecho a su momento de gloria en Phillip Island.

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Por suerte, el animal ha podido abandonar la zona sin mayores problemas y la sesión se ha reanudado. Márquez, Martín y compañía tienen un nuevo rival para el fin de semana,