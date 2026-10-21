Las cuentas de Kimi Antonelli para llevarse en Austin su primer título de Fórmula 1

Alberto Cercós García 21 OCT 2026 - 10:17h.

Kimi Antonelli puede sacar la calculadora este fin de semana y cerrar su título de Fórmula 1

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Kimi Antonelli está a las puertas de hacer historia en la Fórmula 1. El joven piloto de Mercedes ha convertido su segunda temporada en la categoría reina del automovilismo en una auténtica exhibición de madurez y regularidad, hasta el punto de llegar al Gran Premio de Estados Unidos con opciones matemáticas de proclamarse campeón del mundo. El italiano, que ha sumado victorias y podios durante una campaña en la que Mercedes ha recuperado su protagonismo, lidera la clasificación con 340 puntos, 102 más que su compañero George Russell y 111 por encima de Lewis Hamilton. Su tercer puesto en Singapur reforzó una ventaja que ahora puede traducirse en una coronación anticipada.

Unas cuentas exigentes para Kimi Antonelli

Las cuentas, sin embargo, son exigentes. Antonelli necesita ganar la carrera de Austin y que Russell termine noveno o peor, mientras que Hamilton debe acabar quinto o más atrás. Si se cumplen esas tres condiciones, el italiano saldría del circuito de Las Américas con una ventaja insalvable para las cinco carreras restantes. Max Verstappen, pese a sus últimos triunfos, no impediría matemáticamente que el piloto de Mercedes cerrase el campeonato en Texas. No será sencillo, pero el liderato de Antonelli le permite afrontar el fin de semana con una oportunidad que hace apenas unos meses parecía reservada para el tramo final del calendario.

La recompensa sería histórica. Con 20 años, Antonelli podría convertirse en el campeón del mundo más joven de la historia de la Fórmula 1, arrebatándole un récord que Sebastian Vettel conserva desde 2010, cuando conquistó su primer título con 23 años y cuatro meses. Además, sería el primer italiano en proclamarse campeón desde Alberto Ascari en 1953, poniendo fin a una espera de más de siete décadas. Aunque Austin no sea el escenario más probable para cerrar la lucha, el talento de Antonelli y la enorme ventaja acumulada han colocado a Mercedes ante una posibilidad extraordinaria: coronar a una de las mayores promesas de su historia antes de que cumpla 21 años.