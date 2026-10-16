Max Verstappen y Valentino Rossi se citan en un inesperado duelo en el asfalto

Alberto Cercós García 16 OCT 2026 - 13:29h.

Max Verstappen y Valentino Rossi van a coincidir en pista este fin de semana

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El mundo del motor está preparado para vivir un enfrentamiento de esos que parecen sacados de un videojuego. Max Verstappen y Valentino Rossi, dos de las mayores leyendas de la historia de la Fórmula 1 y MotoGP, respectivamente, compartirán pista este fin de semana en un escenario muy diferente al que les convirtió en iconos. La cita tendrá lugar en el Autódromo Internacional del Algarve, en Portimão, durante la última prueba de la temporada del GT World Challenge Europe. La carrera de resistencia, de tres horas de duración, está programada para el sábado 17 de octubre. No habrá motos ni monoplazas: ambos competirán al volante de espectaculares coches GT3, en un duelo que reúne cuatro títulos mundiales de F1 y nueve coronas de motociclismo del italiano.

Un duelo a la altura de la historia

El neerlandés debutará en esta competición con el Mercedes-AMG GT3 EVO de Verstappen Racing, acompañado por Chris Lulham y Ben Barnicoat. Enfrente tendrá a Rossi, que pilotará el BMW M4 GT3 EVO del Team WRT junto a Max Hesse y Neil Verhagen. El italiano, siete veces campeón de la categoría reina del motociclismo y nueve veces campeón del mundo en total, dejó MotoGP a finales de 2021 para iniciar una nueva aventura sobre cuatro ruedas. Verstappen, por su parte, no necesita presentación: tetracampeón de Fórmula 1 y uno de los grandes dominadores de su generación, también ha demostrado que su pasión por competir va mucho más allá del Gran Circo.

Las declaraciones de ambos dejan claro que el respeto está por encima de cualquier rivalidad, aunque ninguno se subirá al coche para pasearse. «Va a ser increíble. Será un gran problema porque seguro que será increíblemente rápido, pero será fantástico», reconoció Rossi al hablar de Verstappen. El italiano admitió que nunca imaginó que llegaría a competir contra el neerlandés y confesó que le encantaría tener la oportunidad de seguirlo de cerca para observar cómo pilota. Max también se mostró ilusionado con el encuentro: calificó al italiano como un tipo genial y aseguró que espera poder charlar con él durante el fin de semana. Eso sí, ambos coinciden en una cosa: preferirían no cruzarse demasiado en plena carrera. Una señal de que, cuando se apagan los focos de MotoGP y la Fórmula 1, el instinto competitivo de estas dos leyendas sigue intacto.