Redacción ElDesmarque Madrid, 15 OCT 2026 - 12:46h.

El piloto argentino ha recibido numerosos toques de atención desde el paddock de la Fórmula 1 por como actúan sus seguidores en las redes sociales

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Franco Colapinto ha decidido intervenir personalmente para frenar una situación que lleva meses generando tensión en el paddock de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine ha publicado un vídeo en sus redes sociales días después del Gran Premio de Singapur en el que pide a sus seguidores que dejen de atacar a otros pilotos, compañeros de equipo, mecánicos e ingenieros. Toda esta situación volvió a estallar tras su error en Bakú y las palabras de Lando Norris y, ahora, el apoyo que recibe de una de las aficiones más entregadas del campeonato, se ha convertido en una fuente de conflictos que el propio piloto ha querido cortar de raíz.

Franco Colapinto pide a sus seguidores que frenen los ataques por las redes sociales

El argentino ha publicado en sus redes sociales un vídeo de más de dos minutos en el que ha pedido a sus fans que paren de atacar a sus compañeros de profesión. "Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario", ha advertido. "Hay veces que nos pasamos de la raya. En vez de apoyarme, terminamos criticando, terminamos atacando a otros pilotos, a otros colegas, a mis compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros, gente con la que trabajo día a día", ha reconocido Colapinto.

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El de Buenos Aires ha agradecido el respaldo que recibe desde sus primeros pasos en el automovilismo, pero ha marcado una línea entre animar a un piloto y utilizar las redes sociales para cargar contra quienes le rodean. "No me ayudan ni a mí ni a mi futuro", ha recalcado. "Para ayudarme a tener una mejor 'performance', para ayudarme a seguir consiguiendo mis sueños, mis resultados, seguir subiendo puntos, necesito que me ayuden a parar esto todos juntos".

Esta intervención de Colapinto llega después de varios episodios de tensión durante esta temporada. Pierre Gasly denunció los ataques recibidos tras la polémica surgida en el Gran Premio de España en Madrid, cuando parte de la afición argentina criticó al francés por no facilitar el adelantamiento de su compañero. Flavio Briatore también advirtió públicamente de que este comportamiento debía terminar y la situación volvió a estallar tras el accidente de Azerbaiyán, en el que el argentino se llevó por delante a Gasly y Lando Norris.

El piloto ha concluido diciendo que quiere mantener el vínculo con sus aficionados, pero que deben actuar de otra manera. "Quiero que sigan bancando al equipo, quiero que me sigan bancando a mí. Vamos con todo como un equipo grande, a apoyarnos, a bancarnos, en las buenas y en las malas", dijo.