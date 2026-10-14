El futuro de Honda preocupa a Aston Martin y ya buscan Plan B para Fernando Alonso

Alberto Cercós García 14 OCT 2026 - 10:59h.

En Aston Martin se muestran muy preocupados por la dirección que está cogiendo el proyecto de Honda de cara al 2027

Fernando Alonso niega que vaya a correr el Dakar en 2027: "No creo que sean físicamente compatibles"

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Aston Martin afronta una etapa decisiva para intentar cambiar el rumbo de un proyecto que, pese a las expectativas generadas con la llegada de Adrian Newey y Honda, sigue sin ofrecer las garantías esperadas. La temporada 2026 está dejando demasiadas incógnitas en Silverstone, especialmente por el rendimiento de la unidad de potencia japonesa. Fernando Alonso ha tenido que convivir con problemas de fiabilidad, falta de potencia y dificultades en la gestión de la energía que han condicionado sus resultados. Aunque el octavo puesto en Malasia alimentó la esperanza de dar un paso adelante, el Gran Premio de Singapur volvió a evidenciar las limitaciones del AMR26.

El circuito de Marina Bay debía ser una oportunidad para Alonso por sus características, con numerosas curvas lentas y menos dependencia de la velocidad punta. Sin embargo, el asturiano terminó decimosexto tras sufrir problemas durante todo el fin de semana. El retraso en la respuesta del turbo y las dificultades para encontrar una entrega de potencia adecuada penalizaron al monoplaza precisamente en las zonas donde debía defenderse mejor.

En Aston Martin no están tranquilos con Honda

La preocupación también alcanza a 2027: el nuevo reglamento obliga a seguir evolucionando las unidades de potencia y Aston Martin necesita que Honda encuentre soluciones cuanto antes. La situación es tan delicada que el equipo estaría instando al fabricante japonés a incorporar talento y conocimientos externos de otros motoristas para acelerar su desarrollo. Algo que ven de vital importancia para dejar atrás la nefastas sensaciones que sus pilotos están experimentando durante todo el curso.

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Pero la inquietud no se limita a los resultados inmediatos. Según instan en Auto Racer, Lawrence Stroll ya habría explorado la posibilidad de cambiar de motorista si Honda no reacciona durante 2027. Se trataría de un plan alternativo, no de una decisión tomada, pero refleja la importancia de resolver cuanto antes los problemas del propulsor. Alonso seguirá una temporada más en Aston Martin y confía en que el equipo pueda luchar por objetivos mayores. Para que eso ocurra, Honda deberá demostrar que está a la altura de las ambiciones de Silverstone. De lo contrario, la alianza que debía impulsar al equipo hacia la cima podría acabar convirtiéndose en un problema estratégico.