Fernando Alonso niega que vaya a correr el Dakar en 2027: "No creo que sean físicamente compatibles"

Redacción ElDesmarque Madrid, 08 OCT 2026 - 11:52h.

El piloto asturiano enfría las informaciones que decían que iba a competir en el rally y deja claro que todavía no ha anunciado ningún nuevo reto

La contundente respuesta de Fernando Alonso para salvar la papeleta de Honda: "Prestáis demasiada atención a tonterías"

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Fernando Alonso ha desmentido los rumores que apuntaban a su participación en el Dakar 2027. El piloto asturiano, en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Singapur, ha sido tajante sobre la posibilidad de compaginar esta prueba con la Fórmula 1. “He leído los rumores”, reconoció Alonso, antes de explicar que “no cree que sean físicamente compatibles las exigencias del Dakar y la Fórmula 1”. Además, ha dejado claro que cualquier próximo desafío que afronte será anunciado directamente por él. “Cuando me enfrente al próximo reto lo anunciaré yo, no será un rumor”, dijo.

Fernando Alonso descarta competir en GT3

El piloto de Aston Martin también fue preguntado por la posibilidad de afrontar otros retos al margen de la Fórmula 1 y el Dakar, como competir en GT3. Alonso, al igual que con el rally, ha vuelto a cerrar esa puerta. “No GT3, no. Se necesita de una gran preparación”, respondió. El asturiano ha querido resaltar la dificultad que existe detrás de cualquier aventura deportiva de este tipo. “Todos estos retos, porque haya sido más o menos competitivo en el pasado, la gente puede pensar que son fáciles, pero requiere de mucha preparación, determinación y suerte para tener éxito”, explicó.

Singapur, una nueva oportunidad para el AMR26

Mientras los rumores sobre el Dakar quedan descartados por el propio Alonso, toda la atención está puesta en Singapur. Aston Martin afronta este fin de semana con cierto optimismo por las características de Marina Bay, un trazado con numerosas curvas lentas y menor protagonismo de la velocidad punta en comparación con otros circuitos del calendario, por lo que debería adaptarse mejor al AMR26 y al motor Honda.

El formato sprint permitirá al equipo disputar dos carreras durante el fin de semana y disponer de una oportunidad adicional para sumar puntos. El precedente invita a mantener cierta esperanza ya que cuando el AMR26 ha mostrado un rendimiento competitivo, su ritmo de carrera ha sido más sólido que el exhibido a una vuelta, algo que se pudo comprobar en Hungría, Zandvoort y, especialmente, en Sepang donde Alonso terminó octavo, su mejor resultado de la temporada.

El principal interrogante estará en la manejabilidad de la unidad de potencia de Honda. En Marina Bay es fundamental tener una entrega de potencia progresiva y un cambio eficaz entre las numerosas curvas lentas ya que al ser un circuito urbano, cualquier problema puede tener consecuencias inmediatas por la cercanía de los muros. Es un trazado donde Alonso ha ganado en dos ocasiones (2008 y 2010) y que siempre se le ha dado bien (5 podios y 11 'top-10').