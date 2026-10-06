Fernando Alonso no entiende de límites y correrá el Rally Dakar en 2027 con Aston Martin

Redacción ElDesmarque Madrid, 06 OCT 2026 - 09:44h.

Lo hará con un ex Dacia carrozado como el equipo de Silverstone y su copiloto volverá a ser Marc Comas

Fernando Alonso, ante un reto casi imposible: seguir en la Fórmula 1 hasta 2030

Compartir







Fernando Alonso está cerca de volver al Dakar. Según ha podido confirmar Cristóbal Rosaleny de SoyMotor, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 tiene avanzado un acuerdo para disputar la edición de 2027 con un coche T1+ de Prodrive, antiguo Dacia Santander y que será transformado en el exterior para lucir como un Aston Martin. La firma definitiva todavía no se ha producido, pero el proyecto ya está en marcha y los primeros entrenamientos están previstos para la próxima semana. Este movimiento llega apenas unos días después de que el piloto asturiano confirmara su continuidad en Fórmula 1 con la escudería británica de cara a la temporada que viene y 48 horas después de hacer su mejor carrera del año en el Gran Premio de Baréin disputado en Sepang.

Aston Martin acompañará a Fernando Alonso en el Dakar

El coche que utilizaría Alonso procede del proyecto desarrollado por Prodrive para Dacia. Tras la salida de la marca rumana, la estructura dirigida por David Richards ha recuperado unidades que ahora serán adaptadas para el nuevo proyecto. La transformación será principalmente exterior, con una carrocería que permitirá al vehículo competir bajo la imagen de Aston Martin, aunque la base técnica seguirá ligada al prototipo T1+ de Prodrive. Además, Marc Coma volvería a ocupar el asiento de copiloto de Alonso, como ya hizo en 2020, cuando ambos terminaron decimoterceros en la primera participación del asturiano en el Dakar.

Fernando Alonso "quiere encontrar los límites de lo posible"

El jueves pasado, en la previa del Gran Premio de Baréin en Malasia, ya dejó una pista sobre este movimiento. “Tal vez haya más sorpresas en las próximas semanas, hay cosas que la gente probablemente piensa que son imposibles, pero quiero encontrar los límites de lo posible”, señaló. El asturiano ya conoce la dificultad del Dakar, pero el escenario competitivo ha cambiado desde su debut. La categoría T1+ cuenta ahora con una parrilla mucho más amplia y un alto nivel de preparación, por lo que el objetivo inicial de este primer test pasará por recuperar sensaciones.

Según informa SoyMotor, los coches y camiones del proyecto ya se encuentran en Reino Unido y la actividad en pista comenzará la próxima semana, aunque los moldes definitivos de la carrocería Aston Martin todavía no estarán disponibles para esa primera toma de contacto. El ingeniero será Daniel Gratacós, con experiencia tanto en circuitos como en el Dakar y que ha trabajado recientemente junto a Nasser Al-Attiyah, seis veces ganador de la prueba. El escenario del Dakar 2027 tampoco está completamente cerrado ya que aunque Arabia Saudí continúa como la primera opción, Marruecos es la principal alternativa ante la incertidumbre existente con el conflicto de Oriente Medio.