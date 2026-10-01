Fernando Alonso, ante un reto casi imposible: seguir en la Fórmula 1 hasta 2030

Alberto Cercós García 01 OCT 2026 - 09:18h.

Ya renovado para 2027, Fernando Alonso tiene ahora otro suculento reto

El divertido comentario de Checo Pérez al cruzarse con Alonso y Briatore por el paddock

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La renovación de Fernando Alonso con Aston Martin despejó una incógnita, pero abrió otra bastante más grande: ¿hasta dónde puede estirar el asturiano su carrera en la Fórmula 1? En El Larguero, Manu Carreño, Jesús Balseiro y José Antonio Ponseti pusieron sobre la mesa una posibilidad que ahora mismo parece casi de ciencia ficción: que el bicampeón llegue a competir en 2030. Alonso tendrá 49 años entonces, pero su decisión de continuar hasta -mínimo- 2027 demuestra que la puerta todavía está lejos de cerrarse. La propia renovación llegó después de semanas de dudas y con el piloto valorando incluso si quería seguir en la F1 o cambiar de categoría.

Porque el problema no era únicamente Aston Martin. Alonso ha admitido que los actuales monoplazas, con su enorme dependencia de la electrificación y la gestión de la energía, han perdido parte de la diversión para un piloto acostumbrado a llevar el coche al límite. Precisamente ahí puso Balseiro el foco: el reglamento que llegará en 2030 contempla motores V8 más tradicionales, un escenario que podría recuperar parte de esa esencia que Alonso echa de menos. "No quiero yo pensar que Alonso vaya a ir estirando contra todos y acercándose peligrosamente a esa frontera de 2030, pero con él nunca se sabe", bromeó el periodista. Ponseti, eso sí, puso los pies en el suelo: "Muy largo me lo fiais".

Fernando Alonso, ¿y la mirada puesta en el 2030?

El reto, antes de pensar en cumplir 50 años con casco y mono, pasa por sobrevivir a 2027 con un proyecto que este año ha dejado demasiado poco que celebrar. Aston Martin marcha décimo entre los constructores y Alonso apenas suma tres puntos, con seis abandonos en las 15 carreras disputadas hasta ahora. La gran esperanza apunta al nuevo motor Honda, que sustituirá a la actual unidad de potencia en el centro de muchas de las carencias del AMR26. Balseiro resumió la exigencia: no hace falta que sea el mejor motor de la parrilla, pero sí que permita a Alonso "luchar por puntos frecuentemente y en alguna carrera, pues por un podio".

Ahí está la auténtica llave del futuro. Ponseti también considera que, después de todo lo conseguido, sería "un poco injusto" que Alonso terminara su carrera prácticamente en la cola del pelotón: "Un tío como Fernando no se puede ir en estas condiciones". Y Balseiro ve más razonable pensar en un año más, o incluso dos, y comprobar si el coche permite despedirse con buen sabor de boca: "Lo importante no es solo que siga, sino que las condiciones sean dignas del piloto que es". Alonso, mientras tanto, ya ha dejado claro que no renovaría si no creyera que todavía puede ser campeón. 2030 suena hoy a una barbaridad. Pero tratándose de Fernando, tampoco conviene cerrar la puerta demasiado pronto.