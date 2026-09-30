Alberto Cercós García 30 SEP 2026 - 11:18h.

Fernando Alonso se asegura su asiento en 2027 y ya pone el 'foco' en 2028

Fernando Alonso quiere aprovechar su renovación para disfrutar de su hijo Leonard en los circuitos

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Aston Martin no quería dejar escapar a Fernando Alonso y, para convencerle de que siga vestido de verde, parece haber sacado la chequera de paseo. La escudería confirmó la renovación del piloto asturiano para 2027 y, apenas unas horas después, Marc Limacher, periodista especializado en los contratos de los pilotos de Fórmula 1, ha puesto cifras al acuerdo. Según su información, Alonso recibirá 38 millones en 2027, mientras que el contrato contempla además una opción para 2028 que debería activarse en julio de 2027. El equipo no ha hecho públicos los detalles económicos, por lo que estas cantidades deben entenderse como la información que maneja Limacher. En cualquier caso, si se confirma esa cifra, Aston Martin habría dejado claro que la confianza en el bicampeón no es precisamente de saldo. Alonso seguirá siendo una de las piezas centrales de un proyecto que apunta a dar el gran salto.

La apuesta económica llega después de un 2026 que está siendo muchísimo más complicado de lo que Aston Martin esperaba. El estreno de la nueva reglamentación, con Adrian Newey al frente del proyecto técnico y Honda como motorista, generó unas expectativas enormes, pero el AMR26 no ha respondido. Aston Martin ocupa actualmente la décima posición entre los constructores y suma apenas tres puntos después de 15 carreras, todos ellos conseguidos por Alonso. El asturiano ha sufrido especialmente las carencias de la unidad de potencia Honda, aunque también ha señalado avances en el chasis y mantiene su confianza en el proyecto de Silverstone. Precisamente esa fe en Newey, en las instalaciones y en la estructura del equipo ha sido una de las claves para que Alonso decidiera continuar. “Si no creyera que aún puedo ganar un Mundial, no renovaría”, explicó en La SER tras hacerse oficial el acuerdo.

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Fernando Alonso, entre los mejores pagados de la Fórmula 1

Con Alonso dentro, Aston Martin conserva para 2027 una pareja que será la más experimentada de toda la parrilla, junto a Lance Stroll, y mantiene intacta su apuesta para intentar dar el salto definitivo hacia las victorias. La renovación, además, coloca al español en una zona privilegiada de la tabla salarial.

Según las cifras conocidas hasta ahora, Max Verstappen continúa como referencia económica del campeonato, mientras Lando Norris negocia un contrato que podría situarle en torno a los 60 millones de euros anuales desde 2027. Hamilton, Leclerc y otros grandes nombres también se mueven en cifras millonarias. Si los 38 millones de Alonso se confirman, el bicampeón se instalaría nuevamente entre los pilotos mejor pagados de la Fórmula 1, demostrando que Aston Martin no solo confía en su talento al volante: también está dispuesta a pagar como tal por mantener a su gran estrella.