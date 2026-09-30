Alberto Cercós García 30 SEP 2026 - 10:32h.

Fernando Alonso no duda en decir cuál es su objetivo con Aston Martin: ganar

El momento en Barcelona que hizo a Fernando Alonso renovar con Aston Martin y no dejar la Fórmula 1

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Fernando Alonso no necesita darle demasiadas vueltas para explicar por qué ha decidido continuar en la Fórmula 1. El asturiano ha renovado con Aston Martin con la mirada puesta en 2027 y, pese al complicado presente de la escudería británica, mantiene intacta la ambición de volver a luchar por un Mundial. No es una renovación por inercia, ni una manera de alargar una carrera que ya ha superado todas sus expectativas. Alonso sigue teniendo un objetivo entre ceja y ceja y no tiene reparos en decirlo abiertamente: todavía se ve capaz de ser campeón del mundo.

“Si no creyera que aún puedo ganar un Mundial, no renovaría. No necesito seguir un año más por amor al arte, ni por viajar por el mundo por temporada número 25”, explica el bicampeón en El Larguero de la Cadena SER. Una declaración que resume perfectamente el motivo de su continuidad. Alonso asegura haber conseguido “mucho más de lo que soñaba cuando salí de Oviedo” y reconoce que nunca imaginó que le sucederían “todas estas cosas”. Sin embargo, todavía siente que le queda una bala. Y esa bala pasa por encontrar el coche que necesita para volver a pelear por las victorias.

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Fernando Alonso confía plenamente en Aston Martin

Porque la realidad de 2026 está muy lejos de ese escenario. Aston Martin ha arrancado la nueva reglamentación con problemas y el AMR26 no ha respondido a las expectativas generadas alrededor del proyecto de Adrian Newey y Honda. Alonso ha tenido que acostumbrarse a luchar mucho más atrás de lo esperado, pero el rendimiento actual no ha cambiado su percepción sobre lo que puede hacer al volante de un monoplaza competitivo. “Sigo corriendo porque siento que, si tengo un coche rápido y competitivo, va a ser muy difícil batirme”, sostiene.

Ahí reside buena parte de la confianza de Alonso para afrontar 2027. “O esa es la confianza y la estima que tengo en la gente con la que trabajo, en Adrian Newey...”, añade antes de dejar claro que no contempla abandonar el proyecto a las primeras de cambio. “Hemos empezado esta reglamentación con el pie izquierdo, pero no nos vamos a rendir. Hemos venido a luchar por ser competitivos y no nos vamos a bajar del barco en la primera curva”, insistía. El mensaje es cristalino: el 2026 puede estar siendo un golpe de realidad, pero Alonso ya mira a 2027 convencido de que todavía puede convertir la apuesta de Aston Martin en la última gran oportunidad de su carrera para buscar el tercer Mundial.