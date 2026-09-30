Alberto Cercós García 30 SEP 2026 - 10:04h.

A Fernando Alonso le motiva el hecho de seguir en la F1 para poder viajar mucho con su hijo Leonard

Oficial: Fernando Alonso renueva con Aston Martin

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Fernando Alonso afronta una nueva etapa en su carrera con una motivación que va mucho más allá de los resultados en pista. El asturiano ha renovado con Aston Martin y continuará ligado a la Fórmula 1 durante, al menos, un par de años más. Un tiempo que quiere exprimir al máximo no solo desde el punto de vista deportivo, sino también personal, aprovechando una vida profesional que le ha permitido recorrer medio mundo para compartir esa experiencia con su hijo Leonard.

El piloto de Aston Martin reconoce que su hijo está disfrutando de esta nueva realidad y que, pese a las dificultades que atraviesa el equipo en la Fórmula 1, los momentos en casa tienen un valor especial. "Él creo que encantado con todo. De momento es un niño muy sonriente y la verdad es que es una pasada. Cuando estoy en casa, los pocos momentos que estoy, compensan todas las dificultades que estamos teniendo a nivel profesional", explicó Alonso en La SER, poniendo el foco en esa faceta familiar que cada vez cobra más importancia.

Fernando Alonso, implicado con la F1 y con su hijo

Por eso, el próximo año quiere abrir todavía más la puerta de los circuitos a Leonard. Viajes, carreras, paddocks y recuerdos que dentro de unos años serán imposibles de repetir con la misma frecuencia. "El año que viene quiero compartir un poco más con él los circuitos, los viajes por el mundo y hacer muchas fotos porque, cuando deje la Fórmula 1, está claro que no voy a viajar a 24 países cada año. Entonces, ojalá pueda compartir un poco con ellos", señaló el bicampeón del mundo.

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Y parece que esa aventura ya ha comenzado. Alonso contó que Leonard incluso se ha estrenado en el mundo del kart, aunque con una pequeña trampa: la primera vez apenas tenía dos meses. "Ya dimos una vuelta en un kart. Cuando tenía 2 meses, le di una vuelta en brazos ya", relató entre risas. Ahora, con más tiempo por delante gracias a su renovación, Alonso quiere que su hijo viva de cerca una parte de ese universo que ha marcado su vida. Porque la F1 puede esperar al siguiente domingo; algunos recuerdos, en cambio, no tienen segunda vuelta.