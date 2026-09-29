Fran Duarte Madrid, 29 SEP 2026 - 17:05h.

Fernando Alonso ha confesado que su hijo Leonard ha sido una de las razones para seguir en la F1 y ya tiene planes para poder conciliar su paternidad con el Gran Circo en 2027

El momento en Barcelona que hizo a Fernando Alonso renovar con Aston Martin y no dejar la Fórmula 1

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Fernando Alonso ha confirmado la mejor de las noticias: seguirá, como mínimo, hasta 2027 en la Fórmula 1. El piloto asturiano lo ha confirmado a través de un vídeo publicado por Aston Martin en el que asegura que aún se siente rápido y mantiene su confianza en el proyecto de la escudería liderado por Adrian Newey. “Me voy a retirar de la Fórmula 1, pero aún no”, ha sido la frase que ha dejado para la historia de este deporte y que deja entreabierta la posibilidad de seguir más allá de 2027.

Para tomar esta decisión, Fernando ha valorado muchas cosas, pero con total prioridad de su familia. Pese a que su reciente paternidad podía apuntar al futuro de Alonso lejos de las pistas para centrarse en su hijo, el piloto ha asegurado en una entrevista con la BBC que su hijo Leonard es uno de los motivos por los que ha decidido seguir y ya tiene muchos planes para poder disfrutar de su paternidad mientras sigue compitiendo en el Gran Circo.

Fernando Alonso y sus planes para conciliar la paternidad tras renovar

Fernando y su pareja, la presentadora de televisión española Melissa Jiménez, tuvieron a Leonard en marzo. Una primera paternidad que a Fernando le ha llegado a los 45 años y por eso ha tardado tanto tiempo en tomar la decisión con su futuro. “Al principio pensaba que sí; intentaba priorizar a la familia y reflexionar sobre qué sería lo mejor para mi hijo el año que viene —teniendo en cuenta si tendría un calendario muy apretado o no— y cosas por el estilo. Pero enseguida me di cuenta de que, en realidad, no era un factor decisivo. Este año le resultaba difícil viajar; ahora solo tiene seis meses. Pero creo que el año que viene vendrá a la mitad de las carreras, o incluso a más”, asegura el piloto en la entrevista con la BBC, emocionado con poder viajar con su hijo por todo el mundo mientras sigue en la F1.

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“Así que podría disfrutar aún más de la vida viajando por el mundo con mi hijo. Es un privilegio enorme que espero disfrutar el año que viene. Seguir compitiendo el año que viene fue mi decisión natural y definitiva. Seguiré corriendo con cualquier coche, incluso cuando deje la Fórmula 1, pero la F1 la llevo en la sangre. Por ahora, seguir un año más tenía todo el sentido del mundo”, explica con ilusión mientras él mismo abre la posibilidad a que no sea solo un año más. “Veo que no sería solo un año, pero no tengo ninguna presión para pensar en ello”.