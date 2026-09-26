Alberto Cercós García 26 SEP 2026 - 19:31h.

Franco Colapinto se llevó, en la curva 1, a Pierre Gasly y Lando Norris

Marc Márquez verbaliza sin tapujos su gran miedo

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El de Azerbaiyán no será uno de esos Grandes Premios que Franco Colapinto recordará por cómo se sucedió. El piloto argentino de Alpine está acaparando todos los focos tras un fatal desenlace en Bakú. Y es que no solo se cargó su propia carrera en la relanzada que hubo tras el accidente Alex Albon, sino que se llevó consigo la de Lando Norris y Pierre Gasly. El de McLaren no tardó nada en atacar a Colapinto; mientras que Gasly, y sobre todo Flavio Briatore, están gestionando una situación muy compleja en la escudería francesa.

Si bien el arrepentimiento de Colapinto tardó bien poco en hacer acto de presencia, las disculpas no evitan que otros dos pilotos no hayan podido ver la bandera de cuadros. "Perdón por el error; perdón al equipo y a Pierre", decía el propio Franco asumiendo el tremendo error que había cometido en la primera curva del trazado. Pero esas disculpas no iban a cuajar en los protagonistas y, ni mucho menos, en Briatore.

De Flavio Briatore a Lando Norris

La decepción que tiene Briatore con Colapinto es mayúscula, al menos eso ha dicho él mismo. "Es una maniobra muy torpe para un piloto con su experiencia. Evaluaré qué medidas podemos tomar. Estoy muy decepcionado. Le pido disculpas a Gasly, que ha hecho un gran fin de semana, y a Norris", reconoce Briatore en Motorsport.

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Quien tampoco ha escondido su tremendo enfado con Colapinto es Norris. El vigente Campeón del Mundo de Fórmula 1 ha cargado duramente con el argentino. "Me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas. Es una imprudencia por parte de la gente. Cuesta mucho dinero, porque ahora hay que tirar a la basura todas las piezas de mi coche. Se debe suspender a la gente porque eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1", decía ante los micrófonos de la F1.

Pero la historia no termina ahí para Colapinto. Y es que la FIA ya le ha sancionado para la próxima carrera: el piloto argentino ha recibido una sanción de cinco posiciones en la parrilla del próximo Gran Premio.