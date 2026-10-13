La Fórmula 1 anuncia su regreso a África más de 30 años después con el GP de Ruanda

Redacción ElDesmarque Madrid, 13 OCT 2026 - 12:10h.

El acuerdo contempla un circuito nuevo en Bugesera y busca convertir la llegada del campeonato en un impulso para el turismo y el talento local

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La Fórmula 1 volverá a competir en África por primera vez desde 1993. El campeonato ha anunciado un acuerdo de diez años con Ruanda para incorporar el Gran Premio de África al calendario a comienzos de la próxima década, una vez finalizada la construcción de un nuevo circuito en Bugesera. La carrera, presentada por Visit Rwanda, patrocinadores del Atlético de Madrid entre otros, forma parte de un proyecto con el que el país quiere reforzar su presencia internacional a través del deporte, el turismo y la inversión. Es el siguiente circuito en llegar al calendario después del Madring y, todo apunta a que el próximo será el de Buenos Aires.

Ruanda prepara un circuito nuevo para recibir a la Fórmula 1

El trazado se construirá en Bugesera, a unos 40 kilómetros al sur de la capital, Kigali, y junto al nuevo aeropuerto internacional de la ciudad. El proyecto contempla una instalación diseñada para cumplir los estándares de Grado 1 de la FIA, requisito imprescindible para albergar una prueba del Mundial de Fórmula 1. La pista aprovechará los cambios de elevación del terreno para ofrecer un recorrido exigente y buenas opciones de visibilidad para los aficionados. Además, la intención es que las instalaciones tengan actividad durante todo el año, con capacidad para acoger competiciones internacionales de motor, grandes eventos, conferencias y espectáculos.

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha celebrado el acuerdo y ha explicado que se trata de una oportunidad que va más allá de organizar una carrera. "Durante más de tres décadas, el principal campeonato de automovilismo del mundo ha competido sin este continente, y eso cambia con este acuerdo. Esta asociación de diez años es también una inversión en el futuro de Ruanda", afirmó. El mandatario también ha subrayado que el objetivo es generar empleo, desarrollar nuevas capacidades profesionales y atraer turismo y negocios durante las próximas décadas. La fecha exacta del estreno, los plazos de construcción y los detalles del fin de semana de competición todavía están pendientes de confirmación.

La Fórmula 1 busca ampliar su presencia en el continente africano

La llegada de Ruanda responde también al interés de la categoría por acercarse a nuevos mercados. Según los datos difundidos en el anuncio, más de 100 millones de personas siguen la Fórmula 1 en África y cerca del 60 % de los aficionados de mercados clave del África subsahariana tiene menos de 35 años. El director ejecutivo de la competición, Stefano Domenicali, ha destacado la dimensión histórica del anuncio. "África siempre ha formado parte del futuro de la Fórmula 1 y, desde el principio, estábamos decididos a regresar de la manera adecuada, con el socio adecuado, un compromiso a largo plazo y una visión clara para crear un impacto significativo", explicó.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha incidido en la posibilidad de impulsar el automovilismo en la región y abrir oportunidades para las nuevas generaciones. El proyecto pretende favorecer la formación de talento local y crear nuevas vías profesionales en ingeniería, mecánica y organización deportiva. Ruanda ya ha acogido citas internacionales como los Campeonatos del Mundo de ciclismo en carretera y la Asamblea General de la FIA de 2024, ahora con la Fórmula 1, aspira a consolidarse como un destino de referencia para los grandes eventos deportivos.