Redacción ElDesmarque Madrid, 13 OCT 2026 - 10:30h.

El piloto asturiano tuvo problemas con la potencia y la manejabilidad del motor durante todo el fin de semana

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El Gran Premio de Singapur ha vuelto a poner de manifiesto los problemas de la unidad de potencia Honda en el Aston Martin de Fernando Alonso. El piloto asturiano terminó derrotado después de un fin de semana en el que la falta de rendimiento del motor y los problemas de aceleración a la salida de las curvas condicionaron su resultado. En la escudería británica existe un importante malestar con el funcionamiento del turbo y con los resultados de la segunda actualización ADUO de Honda, introducida precisamente para mejorar la manejabilidad del propulsor.

El enfado de Aston Martin con la ADUO 2 de Honda

La actualización ADUO 2 debía haber representado un paso adelante para Honda. La mejora, centrada en el turbocompresor, buscaba reducir los problemas de manejabilidad y mejorar la respuesta del motor, sin embargo, los malos resultados de Fernando Alonso y Lance Stroll en Marina Bay han reabierto las dudas sobre su efectividad. Carlos Miquel ha apuntado en El Partidazo de COPE que Aston Martin "tiene un enfado grande", por lo que comparte el cabreo del ovetense, están muy molestos con el resultado de esta evolución y que el turbo sigue presentando un retraso en su respuesta que penaliza al piloto cuando vuelve a acelerar después de una curva.

Alonso ya había advertido de esa pérdida de rendimiento durante la carrera sprint y volvió a encontrarse con los mismos problemas en la clasificación. Terminó eliminado en la Q1 en la decimoséptima posición, el equipo decidió cambiar el turbo antes de la carrera y eso le obligó a salir desde el pit lane. El resultado final fue un decimosexto puesto que supo a muy poco después del octavo lugar conseguido en Malasia y de las expectativas que había con el AMR26 en el trazado de Singapur.

La posible visita de Lawrence Stroll a la fábrica de Honda

El sábado, horas después de la clasificación, @Nachez98 publicó en X que Lawrence Stroll visitará las instalaciones de Honda en Japón para conocer de primera mano la situación y el trabajo que está realizando el fabricante. Por el momento, no hay una confirmación oficial de este viaje, pero el rumor refleja el momento de crisis por el que está pasando el proyecto. El equipo británico necesita que Honda comience a dar pasos hacia adelante y que se traduzcan en una mejora real sobre la pista.