Redacción ElDesmarque Madrid, 08 OCT 2026 - 13:11h.

El piloto de Cadillac completó 419,67 kilómetros en bicicleta

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Valtteri Bottas no eligió el avión para desplazarse desde Malasia hasta Singapur entre los dos grandes premios. El piloto de Cadillac decidió recorrer en bicicleta los más de 400 kilómetros que separan Sepang de Marina Bay y ya en Singapur, ha explicado ante los micrófonos oficiales de la Fórmula 1 cómo ha sido la experiencia. Animales exóticos, calor, oscuridad y algún que otro susto, pero ha logrado llegar a tiempo para cumplir con todos sus compromisos en el Gran Premio de Singapur.

La aventura de Valtteri Bottas de Malasia a Singapur

El piloto de Cadillac se ha mostrado satisfecho con el viaje y así lo ha confesado ante los medios. “Fue toda una aventura, me alegro un montón de haberlo hecho, porque he visto casi todo Malasia en pocos días. La parte de vida más salvaje; la jungla, las plantaciones…”, explicó el finlandés. “La mejor parte fue, seguramente, rodar de noche. Como parte de una jornada hice algunas horas nocturnas, solo con una luz y todo ese sonido en la jungla, los animales, te preguntas qué está pasando ahí”, aseguró.

No todo fueron paisajes espectaculares, también hubo sustos algo inesperados. “En cierto momento tuve que saltar con la bici sobre un lagarto, porque lo vi en el último momento. También me persiguió un perro enfadado”, relató. Además, esta aventura le ha servido para superar alguno de sus miedos. “Las serpientes no me gustan, pero vi un par y eran muy tranquilas”, contó.

Valtteri Bottas: “Estoy un poco loco”

El piloto tenía muy presente que el objetivo no era llegar exhausto al siguiente Gran Premio. “Todo estuvo muy bien organizado. Las distancias diarias estaban planeadas para poder recuperarme bien para el fin de semana. Ayer terminó siendo un día ‘cortito’, una especie de jornada de recuperación”. Además, Bottas considera que el viaje también puede haber tenido un efecto positivo de cara a una de las carreras físicamente más exigentes del calendario. “Día a día te vas adaptando mejor al calor y creo que eso me aporta algo positivo”, explicó.

El finlandés es un apasionado del ciclismo y utiliza habitualmente la bicicleta tanto para entrenar como para desconectar de la Fórmula 1, pero en esta ocasión, ha convertido un desplazamiento de apenas unas horas en avión en una aventura de varios días por Malasia. “He aprendido que estoy un poco loco. Me lo he podido confirmar a mí mismo. Estoy contento de estar aquí sano y salvo y todo salió como esperábamos”, concluyó.