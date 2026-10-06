Valtteri Bottas viaja en bicicleta al GP de Singapur: 350 kilómetros desde Baréin

Redacción ElDesmarque Madrid, 06 OCT 2026 - 10:27h.

El piloto finlandés se desplazará de un Gran Premio a otro con tan solo una semana de margen

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Valtteri Bottas ha encontrado una forma algo distinta de viajar de un Gran Premio a otro. El piloto de Cadillac ha decidido recorrer en bicicleta los aproximadamente 350 kilómetros que separan Sepang de Singapur. El de Nastola no pudo acabar el Gran Premio de Baréin disputado en Malasia por un error y, en lugar de subirse a un avión para olvidarse del fin de semana, se ha echado a la carretera para completar el trayecto en bicicleta por etapas y llegar a tiempo a la carrera de Singapur.

Valtteri Bottas cambia el coche por la bicicleta

El piloto de Cadillac se retiró en las primeras vueltas de la carrera del pasado domingo tras apostar por los neumáticos de seco sobre un asfalto que todavía estaba húmedo. Esa elección le llevó a la grava y terminó con su participación en el Gran Premio de Baréin. Ahora, con Singapur a la vuelta de la esquina, Bottas tiene la oportunidad de resarcirse y en vez de comenzar a preparar cuanto antes uno de los fines de semana más exigentes del campeonato, el finlandés ha optado por viajar de Sepang a Marina Bay en su bicicleta. El trayecto ronda los 350 kilómetros, aunque la distancia puede variar en función del camino que elija.

La bicicleta forma parte desde hace años de la preparación y de la vida personal de Bottas. El piloto compite también en pruebas de gravel y ha participado en los dos últimos Mundiales de esta disciplina. Su pareja, Tiffany Cromwell, es además ciclista profesional y le acompaña habitualmente en sus entrenamientos. El trayecto desde Malasia hasta Singapur está previsto para completarse en unos tres días, antes de que el finlandés tenga que cumplir con sus compromisos oficiales del jueves y afrontar desde el viernes el trabajo en pista para el Gran Premio de este fin de semana.