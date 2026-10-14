Alberto Cercós García 14 OCT 2026 - 14:06h.

Máximo Quiles ya es Campeón y Marc Márquez lo celebró por todo lo alto

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En Indonesia, hace pocos días, se forjó un nuevo campeón para el motociclismo español. Todo hacía indicar que tarde o temprano, Máximo Quiles se alzaría con el título de Moto3 este 2026. Y así ha sido. Tras un total de diez victorias y un dominio absoluto de la categoría, el piloto murciano logró hacer lo más difícil: sentenciar el Mundial en su primera oportunidad, y ganando la carrera. A falta de cinco Grandes Premios para terminar el curso, Quiles corrobora ser uno de los pilotos a tener en cuenta para el futuro más cercano de MotoGP. Y eso, entre otros, lo sabe Marc Márquez.

Marc Márquez, y también su hermano Álex, tienen una relación muy especial con Quiles. Desde hace ya varias temporadas le adoptaron, convirtiéndose así en uno de sus primeros protegidos en el Mundial. Quiles está dentro de la empresa de representación de los Márquez (Vertical), pero más allá de eso hay una sentida amistad. Tras lograr la victoria en Mandalika y con el título de Moto3 en el bolsillo, Quiles vivió en primera persona la tremenda alegría de los Márquez, que no dudaron en acercarse a celebrarlo con él nada más ver la bandera de cuadros. Una imagen que se puede ver en el nuevo Inside de Ducati.

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Marc Márquez y su orgullo por Máximo Quiles

Más allá de los abrazos, las collejas y la tremenda felicidad que desprenden los Márquez en las imágenes difundidas por Ducati, es Marc quien claramente se mostró algo más emocionado. A fin de cuentas, el de Cervera ve en Quiles un futuro Campeón de MotoGP. Porque pese a tener tan solo 18 años, hay pilotos que tienen un toque diferencial (Pedro Acosta es otro, por ejemplo). "Lo ha hecho. Va a ser un gran piloto en el futuro. Estoy muy orgulloso", confesaba el propio Márquez en el Inside de Ducati.

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Con Quiles ya Campeón, el motociclismo español va camino de cerrar un 2026 nuevamente histórico. Porque no solo el murciano puede hacerse con un título este año, en Moto2 y en MotoGP, es muy probable que pase exactamente lo mismo. Manu González e Izan Guevara luchan por la corona de la categoría reina (solo 5'5 puntos separan en la general a madrileño y mallorquín); y qué decir de lo que está pasando en la categoría reina con Jorge Martín y el mencionado Marc Márquez. Una prueba más de que pasan los años, pero España sigue estando al frente de los títulos.