Joaquín Anduro 11 OCT 2026 - 13:13h.

Jorge Martín aventaja a Marc Márquez por sólo dos puntos

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El Gran Premio de Indonesia de MotoGP se lo ha llevado Marco Bezzecchi, que ha logrado romper su sequía tras 10 pruebas sin lograr el triunfo al imponerse en el podio a los españoles Raúl Fernández y Jorge Martín en una carrera en la que Marc Márquez acabó sexto. Con esto, el madrileño vuelve a colocarse líder del Mundial 2026 después de que el catalán le adelantase con su triunfo en la sprint del sábado dejando todo por decidir antes de encarar la recta final del campeonato.

A falta de cinco pruebas para el final, Martín es líder con 355 puntos apenas dos por encima de los 353 de Marc después de la prueba de este domingo en Mandalika con Bezzecchi apurando sus opciones gracias a los 309 alcanzados con esta victoria. Por delante quedan los Grandes Premios de Australia, Malasia, Qatar, Portugal y Valencia de cara a dilucidar quién logra imponerse en este sprint final.

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La crónica del GP de Indonesia, por Juan Antonio Lladós (EFE)

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha logrado ganar diez grandes premios después de que lo hiciese por última vez en Italia, al vencer el Gran Premio de Indonesia de MotoGP, que se disputó este domingo en el circuito Mandalika.

Martín, que ayer vio como Márquez le arrebataba provisionalmente el liderato al ganar la carrera esprint, no comenzó demasiado bien la jornada dominical, al sufrir una caída durante el 'warm up', sin consecuencias para su integridad física y en el mismo sitio, la curva once, en la que también cayó en 2023, aunque un año más tarde, en 2024, ganó en Indonesia desde la 'pole position'.

Otro español, Aleix Espargaró, fue baja antes del comienzo de la prueba, al anunciar desde el equipo Honda, en el que sustituye al lesionado Joan Mir, que no continuaría con el gran premio para concentrar su esfuerzo físico, tras una larga lesión después de fracturarse cuatro vértebras, en las próximas jornadas de prueba con la nueva moto de 850 c.c.

Duda inicial también en cuanto al rendimiento físico del autor de la 'pole position', el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), con una fractura en el dedo índice de su mano derecha, consecuencia de la caída que sufrió en la carrera esprint al ser derribado por el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).

La salida de la carrera, una vez más, iba a ser uno de los momentos más comprometidos de la misma y al apagarse el semáforo rojo Marco Bezzecchi, que ha logrado la victoria número trescientos de Italia en la categoría reina, intentó colarse por el interior a Raúl Fernández, pero se tuvo que ir largo a la salida de la curva y el madrileño recuperó la primera posición por delante de un Marc Márquez que se situó tercero rápidamente.

Raúl Fernández intentó tirar con fuerza en la vuelta inicial, abriendo un hueco importante sobre Marco Bezzecchi, que daba tiempo al grupo principal encabezado junto a Marc Márquez, Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) y Jorge Martín (Aprilia RS-GP), en tanto que por detrás recuperaba posiciones Pedro Acosta (KTM RC 16).

Pero Fermín Aldeguer no duró mucho en carrera, pues en la segunda vuelta se fue por los suelos en la curva dieciséis, protagonizando la cuarta caída del fin de semana.

Una vuelta más tarde, en la tercera, Jorge Martín superó a Marc Márquez para ascender hasta el tercer puesto, aunque sin perder el contacto con su principal rival en la lucha por el liderato del mundial.

En cabeza de carrera Raúl Fernández mantuvo un ritmo constante y muy alto en una carrera programada a 27 vueltas, en la que la principal duda iba a residir en saber si todos los pilotos aguantarían el esfuerzo físico al que les iban a someter las altas condiciones atmosféricas por la temperatura y humedad del ambiente.

Raúl Fernández se mantuvo fuerte al frente de la carrera en la séptima vuelta, por delante de Marco Bezzecchi y con un Jorge Martín, Marc Márquez y Pedro Acosta luchando por la tercera plaza del Mundial, con el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) muy pegado a ellos y su compatriota Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26) se iba por los suelos.

Antes de concluir el séptimo giro, Acosta vio su oportunidad y superó a Marc Márquez para intentar alcanzar a un Jorge Martín que rodaba algo más de un segundo por delante de él, sin que el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón lograse distanciarse de Marc Márquez y Di Giannantonio.

Poco a poco y probablemente mermado por la fractura de su dedo índice de la mano derecha, Raúl Fernández vio como se fue acercando a la estela de su moto Marco Bezzecchi, ya a medio segundo en la undécima vuelta, pero todavía con dieciséis vueltas más por delante.

Por entonces la situación en cabeza de carrera pareció estar estabilizada, con Raúl Fernández liderando por delante de Marco Bezzecchi, Jorge Martín en una cómoda tercera plaza en solitario a casi tres segundos y con algo más de un segundo sobre Pedro Acosta, Marc Márquez y Fabio Di Giannantonio, a los que por detrás se iban acercando poco a poco el español Álex Márquez y el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), quien algo después adelantó al vigente subcampeón del mundo.

En la decimoquinta vuelta de carrera, Marc Márquez consiguió recuperar la posición con Pedro Acosta, quien no arrojó la toalla y volvió al ataque para mantener la cuarta posición, cuando Bezzecchi se había pegado a la rueda de Fernández.

Bezzecchi se pegó a Fernández como una sombra, buscando el mejor punto del trazado para intentar superarlo, cuando Marc Márquez volvió a adelantar a Pedro Acosta para recuperar la cuarta plaza.

Fue al comienzo de la decimonovena vuelta, en la apurada de frenada de la curva uno, cuando Marco Bezzecchi superó a Raúl Fernández, cambió el ritmo al cometer un pequeño error el madrileño y abrió un hueco de más de un segundo en apenas una vuelta, con su vuelta rápida de carrera en esos instantes (1:29.960).

Pedro Acosta recuperó la posición tras volver a atacar Marc Márquez, mientras Jorge Martín se acercaba a un Raúl Fernández que daba la impresión de comenzar a sufrir físicamente.

En la vigésima segunda vuelta Marc Márquez no pudo evitar que le superase Ai Ogura para irse a la 'caza' de Pedro Acosta, aunque sin lograr despegarse de ninguno de sus rivales.

La situación no varió hasta ver la bandera de cuadros en primer lugar Marco Bezzecchi, por delante de Raúl Fernández y Jorge Martín, y con un Ai Ogura que batió en una estrecha lucha a Pedro Acosta en las vueltas finales, con Marc Márquez en la sexta posición, delante de su hermano Álex, Fabio di Giannantonio, Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4) y Enea Bastianini (KTM RC 16), que completaron las diez primeras posiciones.