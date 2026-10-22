Alberto Cercós García 22 OCT 2026 - 09:49h.

En Phillip Island se prevé una nueva lucha entre Jorge Martín y Marc Márquez

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Marc Márquez ve en el Gran Premio de Australia una nueva oportunidad de arrebatarle a Jorge Martín el liderato del Mundial de MotoGP. Mientras que las vacaciones, aunque hayan sido breves, llegan a su fin, el piloto catalán ya visualiza un fin de semana que se antoja agónico para todos. El de Ducati es consciente que Phillip Island puede ser un trazado propicio para sus intereses. A fin de cuentas se trata de un circuito de izquierdas. Pero Márquez también tiene muy presente que en 2025 fueron las Aprilia las que dominaron. Con todo ello, solo dos puntos separan a Martín y a Márquez; un contexto tremendamente agónico que promete espectáculo.

"Será un fin de semana interesante. Lo primero de todo, por la previsión meteorológica. Luego, por el rendimiento. Es un circuito que me gusta, un circuito donde, normalmente, rindo muy bien, pero un circuito en el que el año pasado Aprilia fue mucho más rápido que el resto. Así que habrá que entenderlo todo durante los entrenamientos, dónde estamos y dónde están los pilotos de Aprilia", confiesa Márquez desde Phillip Island. "Me concentraré en el viernes, intentando dar mi 100%, intentando estar en el top10. Luego, en trabajar el sábado por la mañana, abrir la ventana y entender qué necesitamos hacer", añade.

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Marc Márquez tiene claro su plan

Con tan solo cinco Grandes Premios para el final, Márquez sabe que ya tiene que ir al ataque en cada fin de semana. Y en Australia no habrá excepción: "Siempre soy directo y tendremos que ver si al ser uno de los circuitos que cae de mi lado, de los de izquierdas, puedo estar al nivel de las Aprilia. El año pasado ya se vio que las Aprilia fueron las que marcaron la pauta durante el fin de semana; este año no va a ser diferente y vamos a ver si puedo contrarrestar buscando lo mejor que tenemos ese extra que tienen estos circuitos de curvas rápidas".

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"Para mí, Mandalika y 22 puntos son oro y fueron oro. Sólo me recortó tres puntos Bezzecchi y cero Martín en un circuito donde había... Fue también un trabajo mental de no recordar el pasado, sino, simplemente, había muchos pajaritos en la cabeza en ese sector 2, que es donde perdí todo el fin de semana, pero somos humanos y también ahí, cuando piensas más de la cuenta, la mano se cierra un poquito. Ahora estamos ya en un circuito que trae buenas memorias", zanja.