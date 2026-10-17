Alberto Cercós García 17 OCT 2026 - 18:39h.

La rebeldía de Marc Márquez con la organización no ha gustado a sus compañeros de profesión

La emoción de Marc Márquez al ver a su protegido Máximo Quiles ganar el Mundial de Moto3

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La polémica está servida en MotoGP. Marc Márquez se ha convertido en uno de los principales protagonistas del debate sobre los compromisos promocionales que deben cumplir los pilotos durante los grandes premios. Su última ausencia, en una carrera de karts organizada durante el Gran Premio de Japón, celebrado en Motegi, ha provocado una respuesta contundente de Jack Miller. El australiano no ha tenido reparos en cuestionar la decisión del piloto de Ducati y ha dejado una frase que resume su enfado: "Si nos marchamos todos, quedamos como unos gilipollas. Nadie está por encima de las normas".

El episodio se produjo antes de la carrera dominical de Motegi, cuando los pilotos tenían previsto participar en una exhibición de karts. Márquez decidió no subirse al vehículo y Ducati recurrió a un doble para cubrir su ausencia. El español defendió su postura sin rodeos y dejó claro que sus prioridades estaban en otro sitio: "Estamos luchando por el campeonato, no para cachondeos y karts dando vueltas". El ilerdense considera que, con el título en juego y la exigencia física de la competición, necesita centrarse en su preparación.

A Jack Miller no le gusta nada la postura de Marc Márquez

Sin embargo, Miller no comparte que cada piloto pueda decidir individualmente si acude o no a un compromiso establecido. "Si se supone que tienes que estar allí, tienes que estar allí. No creo que puedas decidir por tu cuenta que no vas a ir. ¿Qué hace que alguien sea tan especial como para poder marcharse mientras los demás tenemos que entrar?", cuestionó el australiano en declaraciones recogidas por DAZN.

Pero la rajada de Miller no se limita a señalar a Márquez. El piloto de Yamaha también ha aprovechado la polémica para poner sobre la mesa el creciente desgaste que sufren los corredores por la acumulación de actividades promocionales. "En algún momento también tendrán que empezar a pagarnos más a los pilotos. Porque cada vez hacemos más cosas y, sin embargo, cobramos cada vez menos. Así es como funciona esto", sentenció.