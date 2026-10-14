MotoGP crea una ley anti Marc Márquez para evitar que los pilotos pasen de los actos promocionales

Alberto Cercós García 14 OCT 2026 - 10:30h.

Tras ver cómo Marc Márquez se ha saltado el protocolo en varias ocasiones, MotoGP se pone serio

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La paciencia de MotoGP con sus pilotos empieza a tener precio. El campeonato ha decidido endurecer las medidas contra aquellos que se salten los compromisos promocionales, una decisión que llega después de varios episodios de tensión con Marc Márquez. El nueve veces campeón del mundo se ha convertido en uno de los protagonistas de esta polémica tras ausentarse de una carrera de karts en Motegi y cuestionar públicamente en Indonesia la creciente presión comercial de Liberty Media. La organización quiere garantizar la presencia de sus estrellas y ha pasado de los avisos a las sanciones económicas.

Todo empezó en el Gran Premio de Japón, cuando Márquez decidió no participar en una carrera de karts organizada para ofrecer espectáculo a los aficionados. El piloto de Ducati, que necesitaba hielo para recuperarse físicamente, optó por priorizar su preparación para la carrera y hasta apareció un doble vestido con su equipación. «Hay una línea. Evidentemente entiendo el show, pero estamos luchando por el campeonato, no estamos para cachondeos y karts», explicó. También reconoció que la organización le había tirado de las orejas, aunque dejó clara su postura: «En este momento hay que ser egoístas y rendir al máximo cuando toca, que es en las carreras».

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Marc Márquez y sus quejas en Indonesia

La tensión no se quedó en Motegi. En Indonesia, Márquez volvió a cuestionar el rumbo comercial del campeonato y reclamó un equilibrio entre la promoción y las exigencias deportivas. «Como piloto, soy el primero que quiere que MotoGP crezca y sea cada vez más grande. Pero creo que podemos encontrar otras maneras de hacer crecer nuestro deporte sin presionar tanto a los pilotos», señaló. El catalán recordó que los compromisos con patrocinadores se suman a los del propio Mundial y lanzó un mensaje directo: «El espectáculo lo damos en la pista, no fuera de ella». Álex Márquez y Pedro Acosta también expresaron su malestar con las nuevas exigencias.

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La respuesta del campeonato ya está sobre la mesa. Desde el Gran Premio de Indonesia, los pilotos deben permanecer al menos diez minutos en la Hero Walk, el encuentro con los aficionados que dura veinte minutos y permite firmar autógrafos y hacerse fotografías. Quienes incumplan ese mínimo se exponen a una multa inicial de 5.000 euros, que aumentará si reinciden. Además, si las infracciones se repiten, podrán llegar sanciones deportivas, aunque todavía no se han concretado sus condiciones. La medida no se limita a Márquez, pero su ausencia en Motegi ha alimentado una polémica que enfrenta cada vez más las necesidades comerciales de MotoGP con las prioridades de sus pilotos.