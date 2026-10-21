Fernando Alonso tendrá su propia biografía, con revelaciones inéditas de su vida

Alberto Cercós García 21 OCT 2026 - 13:16h.

Andrew Benson publicará, en marzo de 2027, la primera biografía de Fernando Alonso: incluirá entrevistas a rivales y la colaboración del asturiano

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Fernando Alonso está preparado para abrir un nuevo capítulo de su historia, esta vez lejos de los circuitos. El piloto asturiano tendrá su propia biografía oficial, un libro que promete profundizar en algunos de los episodios más desconocidos de su vida y su trayectoria deportiva. A sus 45 años, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 continúa compitiendo al máximo nivel con Aston Martin, pero ahora su historia también se contará desde una perspectiva más personal, con detalles que permitirán conocer mejor al hombre que hay detrás del casco.

El encargado de escribir esta biografía será Andrew Benson, periodista de la BBC especializado en Fórmula 1 y una de las voces más reconocidas del paddock. Su experiencia siguiendo de cerca la categoría le permitirá abordar la carrera de Alonso desde el conocimiento directo del campeonato y de sus protagonistas. El objetivo será ir más allá de los resultados, los títulos y las estadísticas para profundizar en los momentos que han marcado la vida del piloto español.

Fernando Alonso y todos sus entresijos

La obra también servirá para repasar una trayectoria repleta de contrastes: desde sus dos campeonatos mundiales con Renault, en 2005 y 2006, hasta sus etapas más complicadas en McLaren, Ferrari y Alpine, además de su actual aventura con Aston Martin. Una carrera de más de dos décadas en la élite, con decisiones que marcaron su destino, oportunidades que se escaparon y una personalidad competitiva que le ha convertido en uno de los nombres más reconocibles del automovilismo.

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La biografía llegará, además, en un momento especialmente significativo para Alonso, que ha decidido prolongar su carrera en Aston Martin hasta 2027 y con una paternidad recientemente estrenada. Con el futuro todavía abierto y el deseo de volver a luchar por grandes objetivos, el asturiano afronta una etapa en la que su legado adquiere cada vez más importancia. La publicación promete aportar nuevas piezas para comprender una historia que todavía no ha terminado de escribirse.