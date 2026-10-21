Marc Márquez coge fuerzas para Australia con unas vacaciones de ensueño con Gemma Pinto

Alberto Cercós García 21 OCT 2026 - 11:51h.

Marc Márquez y Gemma Pinto protagonizan un viaje cargado de grandes momentos y mucho amor

La rajada de Jack Miller a Marc Márquez por sus plantones en diferentes actos de MotoGP

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Marc Márquez ha cambiado por unos días la adrenalina de MotoGP por los paisajes paradisíacos de Bali. Después de un intenso Gran Premio de Indonesia, el piloto español ha aprovechado el parón del calendario para desconectar junto a Gemma Pinto antes de afrontar la recta final de un Mundial que promete emociones fuertes hasta el último momento. Las publicaciones que ambos han compartido en redes sociales dejan imágenes de descanso, planes románticos y momentos de complicidad que reflejan el gran momento que atraviesa la pareja. Un respiro necesario antes de volver a concentrarse en la batalla por el título.

Las vacaciones llegan, además, en un momento decisivo para Márquez. El ilerdense continúa peleando por una nueva corona mundial y mantiene un pulso apasionante con Jorge Martín, con quien apenas le separan dos puntos en la clasificación tras la cita de Mandalika. Su victoria en la 'sprint' de Indonesia y el sexto puesto del domingo le permitieron salir prácticamente indemne de un fin de semana complicado, manteniendo intactas sus opciones de conquistar otro campeonato. Ahora, Phillip Island aparece en el horizonte como una nueva oportunidad para dar un golpe sobre la mesa y acercarse a un objetivo que hace meses parecía mucho más lejano.

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Fuera de la competición, las imágenes hablan por sí solas. Márquez y Pinto han disfrutado de paseos junto al mar, fotografías juntos en la playa y escapadas para descubrir algunos de los rincones más atractivos de Bali, entre ellos las zonas de Nusa Dua y Uluwatu. Una de las instantáneas más románticas muestra a Gemma besando al piloto en la mejilla, mientras ambos sonríen ante la cámara. Unas escenas que confirman que su relación sigue creciendo y que, en medio de las exigencias de la competición, encuentran tiempo para disfrutar el uno del otro. Eso sí, el catalán no ha aparcado por completo la preparación física: también ha aprovechado estos días para hacer deporte y salir en bicicleta.

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Una recta final apasionante en MotoGP

Con Australia a la vuelta de la esquina, el descanso tiene fecha de caducidad. Márquez afrontará en Phillip Island, este fin de semana, otra prueba clave en su objetivo de conquistar el campeonato. La igualdad con Martín obliga a no cometer errores en un desenlace que se presenta apasionante, pero el español llega con motivos para creer. Después de una temporada de remontada y regularidad, el español busca convertir su buen momento en la pista en otro título mundial.