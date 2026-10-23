Por qué Marc Márquez y Jorge Martín se niegan a correr en Qatar

Alberto Cercós García 23 OCT 2026 - 10:44h.

Son muchos los pilotos españoles que no ven con buenos ojos viajar a Qatar

Un canguro se pasea por el circuito de Phillip Island y obliga a suspender la sesión de MotoGP

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El Mundial de MotoGP afronta una de sus decisiones más delicadas en plena recta final de la temporada. El Gran Premio de Qatar, previsto del 6 al 8 de noviembre, continúa rodeado de incertidumbre por el conflicto bélico en Oriente Medio y los últimos ataques registrados en la región. Con el campeonato al rojo vivo, Marc Márquez y Jorge Martín han dejado claro que hay cuestiones mucho más importantes que los puntos en juego. La mayoría de la parrilla comparte sus dudas: antes de la reunión con los responsables del campeonato, solo cinco pilotos estaban a favor de viajar a Qatar, mientras que otros 17 preferían priorizar la seguridad.

Marc Márquez ha sido especialmente contundente al explicar su postura. El piloto de Ducati no quiere que la lucha por el título condicione una decisión de semejante importancia y lanzó un mensaje que resume su manera de entender la situación: "La vida es una y carreras hay muchas". El de Cervera, que está peleando por el campeonato, también restó importancia a cómo podría afectarle deportivamente una hipotética cancelación. "La vida es la vida, una carrera es una carrera. Ya está", insistió. Jorge Martín, por su parte, ha mantenido una posición más prudente, dejando la responsabilidad en manos de los organizadores. El líder del Mundial confía en que, si finalmente se decide viajar, será porque existen garantías suficientes para competir con seguridad.

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La preocupación también se extiende al resto de pilotos españoles. Álex Márquez considera que no es el momento de precipitarse y advierte de que la situación cambia constantemente. "Nadie tiene bajo control una situación como esta", resumía el piloto de Gresini, que pide realismo antes de tomar una decisión definitiva y recuerda que hay mucho dinero en juego. Mientras tanto, Pedro Acosta ha reflejado la sensación de impotencia que comparten algunos integrantes de la parrilla: "Nos contratan para esto, para correr".

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Dudas en el tramo final de la temporada

El problema es que Qatar llega en un momento decisivo. La prueba podría ser la antepenúltima del calendario y su cancelación dejaría cuatro carreras para cerrar el Mundial, en lugar de las cinco previstas. Con Martín y Márquez separados por apenas dos puntos en la clasificación, la decisión puede cambiar por completo el desenlace de la pelea por el título.

Disputarla permitiría sumar los puntos previstos, pero también supondría asumir los riesgos de viajar a una zona marcada por la inestabilidad. MotoGP debe decidir si mantiene sus planes o aplaza definitivamente la cita, con una premisa que los pilotos han puesto sobre la mesa: ningún campeonato está por encima de la seguridad.