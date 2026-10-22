Alberto Cercós García 22 OCT 2026 - 11:44h.

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La tensión en el garaje del Aspar Team ha estallado. David Alonso ha cargado duramente contra su compañero Dani Holgado tras el incidente que ambos protagonizaron en el Gran Premio de Indonesia de Moto2. Dos semanas después de una caída que terminó con el colombiano en el hospital, el piloto ha dejado claro que su relación está completamente rota.

"Cuando uno no es buena persona, no se puede hacer nada", aseguró en declaraciones a DAZN a su llegada a Australia. El campeón del mundo de Moto3 en 2024, que ya está recuperado de la contusión pulmonar que sufrió en Mandalika, no escondió su enfado y fue todavía más contundente al explicar la situación que atraviesa el equipo: "No hay nada de relación, no hay nada de rollo en el equipo, y no es un equipo". Alonso quiso restar importancia al accidente como lance de carrera, pero dejó entrever que hay mucho más detrás del enfrentamiento.

Todo sucedió en la primera curva de la carrera de Indonesia, cuando Holgado tocó la rueda trasera de la moto de Alonso y provocó una caída que también involucró a Joe Roberts y Collin Veijer. La bandera roja obligó a detener la prueba, pero el desenlace fue muy diferente para los dos compañeros. "Una vez te pueden tirar a ti, otra vez yo puedo tirar a alguien, eso es lo de menos. Hay mucho más detrás. Yo simplemente sigo por mi camino, no hay que gastar tiempo con personas que no merecen la pena", sentenciaba el colombiano.

Dani Holgado intenta apaciguar la situación

Holgado, por su parte, ofreció una versión mucho más conciliadora y aseguró que mantiene el respeto por Alonso. "Yo ya pedí disculpas, porque le fastidié la carrera en la primera curva", explicó, antes de reconocer que en caliente pueden decirse cosas sin pensar. El valenciano afirmó que no tiene ningún problema en hablar con su compañero y que le gustaría aclarar la situación, aunque reconoció que todavía no habían hablado del tema.

La polémica llega, además, en un momento importante para ambos: los dos darán el salto a MotoGP en 2027. Alonso competirá con el LCR Honda, mientras que Holgado lo hará con el Gresini Ducati. La categoría reina les espera, pero su relación deberá superar primero una fractura que, a juzgar por las palabras del colombiano, va mucho más allá de una caída.