"Este escudo es el mejor de la historia del fútbol", dijo el tertuliano, eufórico

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Tomás Roncero está eufórico. Y no es para menos. El tertuliano entró este domingo por la noche en El Chiringuito celebrando por todo lo alto el triunfo del Real Madrid en el Clásico del Camp Nou, en un partido en el que muchos daban por hecho que el FC Barcelona se daría un paseo y que, por contra, acabó con victoria blanca para apretar al máximo la lucha por el título liguero y confirmar las primeras buenas sensaciones de José Mourinho desde su llegada.

La entrada de Roncero fue estelar, como en una de las grandes noches del Real Madrid. Lo hizo con la camiseta del Real Madrid y el nombre de Kylian Mbappé en la espalda, con el dorsal '10'. Y nada más pisar el plató, lo primero que hizo fue imitar el gesto de Mourinho en el Camp Nou, poniéndose de rodillas tras el segundo gol madridista en el tramo final.

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"Este escudo es el mejor de la historia del fútbol", esbozó Roncero, que se puso a recordar todas las tertulias, todas las palabras que se habían comentado durante los últimos días en El Chiringuito, así como la porra de Jota Jordi de hace sólo unos días diciendo que le iban a meter seis goles.

"Es muy importante lo que ha pasado hoy porque el mundo entero ha visto que los culés ya solo son imbatibles", dijo, después de saludar a todos los madridistas que había en el plató. "Ahora es cuando se van a dar cuenta de que somos competitivos", agregó.

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Roncero se mofó además de las palabras de Jota Jordi y compañía hace unos días, cuando dijeron que habían sido "competitivos" pese a la derrota ante el PSG en la Champions League, recordando que les metieron cuatro goles y que Joan García fue el mejor, por lo que les pudieron meter varios más.

El tertuliano madridista se deshizo en elogios hacia José Mourinho y destacó las figuras de Diomane, Mbappé con sus dos goles o Arda Güler, entre otros, en un estado de euforia máximo con el que acabó bailando mientras se dirigía a los tertulianos del Barça, entre ellos Jota Jordi, que estaba totalmente hundido.