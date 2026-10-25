Joaquín Anduro 25 OCT 2026 - 23:01h.

Así jugaron los hombres de José Mourinho

El pisotón de Cancelo sobre Diomande que Guti reclama como roja: "El Barça debería estar con uno menos"

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El Real Madrid se llevó el triunfo en el Clásico por 1-2 ante el Barcelona con una descomunal actuación defensiva y de compromiso por parte de todo el equipo. Los dos goles fueron obra de Kylian Mbappé, el primero de rebote y el segundo tras una grandísima jugada en equipo con regalo final de Camavinga, que se reivindicó con una acción heroica para cerrar el gran choque de esta segunda etapa de José Mourinho en el banquillo.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la jornada 10 de LALIGA EA Sports.

Andriy Lunin [8]: La baja de última hora de Thibaut Courtois por una gripe le abrió la puerta al ucraniano, que estuvo muy seguro y dejó una gran mano al primer palo cuando Gordon le intentó sorprender y, sobre todo, una a contrapié a Gerard Martín en un córner.

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Fede Valverde [8]: Impecable actuación defensiva del uruguayo a pesar de los problemas físicos que sufrió durante la primera mitad sumándole además sus desplazamientos en largo. No pudo aguantar más de una hora sobre el campo.

Ibrahima Konaté [8]: Muy contundente el zaguero francés, concentrado durante todo el choque para sacar todos los balones que pasaban cerca y sin dejarle huecos a Raphinha, con el que se emparejó durante la primera mitad.

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Dean Huijsen [8]: Arrancó con un error que le pudo costar caro al Real Madrid y se entonó hasta mostrar una gran fiabilidad sacando la pelota y apareciendo siempre en la frontal para taponar todo tipo de disparos y conducciones.

Marc Cucurella [9]: El lateral zurdo se comió a Lamine Yamal como ya sucediera en el Chelsea-Barça de la temporada pasada volviéndole loco durante todo el encuentro e impidiendo que su compañero en la Selección Española pudiera brillar. Además, le sonrió la fortuna con el fallo del catalán en la única que se le escapó.

Aurélien Tchouaméni [8]: Gran actuación del francés ejerciendo como ancla en el centro del campo con numerosas ayudas evitando que el equipo se rompiese o un compañero tuviese que defender un dos contra uno. Con balón, siempre fiable.

Bernardo Silva [7]: El luso fue la gran sorpresa de Mourinho en el once titular y fue clave su participación a la hora de sacar la pelota jugada desde atrás y de estar atento a Pedri, al que no dejó recibir ni conducir con facilidad. En la segunda no pudo tener el mismo ritmo físico y el Real Madrid perdió balón.

Arda Güler [8]: Fundamental la actuación del turco con sus numerosos balones al espacio para que sus compañeros corriesen evidenciándolo en el envío a Camavinga en el segundo gol de Mbappé, a pesar de que causó algún problema atrás al sacar el balón y errar.

Jude Bellingham [9]: Omnipresente por todo el terreno de juego, lanzando los ataques con balones al espacio, corriendo él con huecos y fajándose en defensa hasta coronar su actuación con la ruleta en el centro del campo en la jugada del segundo gol madridista.

Yan Diomande [8]: Generó peligro por la banda izquierda cada vez que tuvo la oportunidad y, con una de esas jugadas, puso el balón que terminó en el gol de Mbappé antes de rozar la sentencia en un mano a mano. En la segunda bajó el ritmo y ya no desbordó del mismo modo al estar más atento a defender a Cancelo.

Kylian Mbappé [9]: Se le caen los goles al francés, que fue un quebradero de cabeza para la defensa del Barça durante todo el partido con sus carreras al espacio y marcó dos goles de puro '9', recibiendo un rebote que sorprendió a los culés y empujando el regalo de Camavinga.

Sustituciones de José Mourinho en el Barcelona-Real Madrid

Denzel Dumfries [7]: Le costó entrar en el partido con muchas dudas en el inicio pero supo mantenerse a raya atrás a pesar del peligro azulgrana por la izquierda.

Eduardo Camavinga [8]: Fue clave su entrada al campo al darle más aire al Real Madrid en el medio y con su carrera al espacio con regate incluido a Cubarsí para asistir a Mbappé en el 1-2. Necesitaba una acción así.

Trent Alexander-Arnold [-]: El inglés entró al campo para aguantar al final.

Carlos Espí [-]: Salió en el descuento.